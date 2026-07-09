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Pogacari võimas pedaalimine tõi talle kollase liidrisärgi

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri kuuendal etapil (Pau - Gavarnie-Gedre; 186,2 km) näitas võimu peafavoriit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG; 4:32.07), kes sai ka kollase särgi omanikuks.

Neljapäev pakkus ratturitele distantsi teises osa ka ühe kõrgeima kategooria tõusu, kus sloveen ründaski. Ta kasvatas pidevalt edu ja lõpetas oma peamise konkurendi Jonas Vingegaardi (Team Visma | Lease a Bike) ees koguni kahe minuti ja 38 sekundiga.

Järgnes kaheksast ratturist koosnev seltskond, kellest kuus esimest sai kirja aja, mille järgi loovutasid võrdluses Vingegaardiga 19 sekundit. Eesotsas oli mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG), kellele läks kirja etapi kolmas koht.

Talle järgnesid Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe), Juan Ayuso (Lidl - Trek), Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) ja Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike).

Seni üldliidri kollast särki kandnud norralane Torstein Träen jäi kõrgeima kategooria tõusul teistest maha, aga kuna tema üldedu oli enam kui seitse minutit, siis ei tähendanud see veel tingimata katastroofi. Pärast tipu ületamist kukkus ta aga laskumisel ja see pani särgi kaitsmise lootusele lõpliku punkti.

Pogacar kerkis seega velotuuri üldliidriks. Vingegaard kaotab talle nüüd kahe minuti ja 42 sekundiga, Del Toro kolmandana kolme minuti ja 27 sekundiga. Mehhiklasest jäävad vaid mõne sekundi kaugusele Evenepoel ja Ayuso.

Nüüd järgneb paar lauskmaa etappi, kus võimaluse saavad taas sprinterid.

Toimetaja: Siim Boikov

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