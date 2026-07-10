Bordeaux'sse jõudis esimesena Merlier, Pogacari edu ei muutunud

Prantsusmaa velotuuri seitsmenda etapi (Hagetmau - Bordeaux; 175,1 km) võitis belglane Tim Merlier (Soudal Quick-Step), kelle jaoks oli see Tour de France'il neljas etapivõit. Üldarvestuses suuri muudatusi ei toimunud, sest peagruppi mahtus 100 ratturit.

Tänavuse Prantsusmaa velotuuri seitsmes etapp sai lõpu Bordeaux' eeslinnas Cenonis, mille finiš kujunes suureks sprindiks. 20 kilomeetrit enne finišijoont püüdis suur peagrupp kinni Uno-X Mobility mehed Jonas Abrahamseni ja Anders Skaarsethi, kes lõid üksteisel nukke ja taandusid gruppi. Paar kilomeetrit pärast seda tuli ka Baptiste Veistrofferil (Lotto Intermarche) ning Jakub Otrubal (Caja Rural - Seguros RGA) leppida kohaga peagrupis.

Viimastel kilomeetritel üritasid meeskonnad oma ratturit esikohale tõugata, sealhulgas tegi katsetuse Cofidis, INEOS ja Alpecin - Premier Tech, kuid lõpuks jäi tihedas spurdis peale hoopis belglane Tim Merlier, kelle ajaks fikseeriti kolm tundi, 44 minutit ja 20 sekundit.

"Uskumatu! Ma ei teagi, kuidas see juhtus, mu spurt algas päris hilja. Olin päris puntras, aga suutsin sealt tänu tiimile välja tulla," rääkis 33-aastane Merlier, kes pidi viienda etapi finišis leppima kolmanda kohaga. "Tegime kaks päeva tagasi kõvasti tööd ja olime täna see tiim, kes suutis võidu võtta."

"Kaotasin ühel hetkel Jasperi (Philipsen - toim) ära, siis oli nagu loterii - mind suruti karpi. Ütlesin siis endale, et ma pean ta uuesti üles leidma. Leidsin ruumi, sain jalgadele veidi puhkust anda, aga 600 meetrit enne finišit läks uuesti võitluseks. Ütlesin siis endale, et võitlen lõpuni ja olen õnnelik, et seda tegin," jätkas etapivõitja. "See on mu kolmas Prantsusmaa velotuur ja olen iga kord vähemalt ühe võidu saanud."

KING OF CHAOS Tim Merlier wins a frantic sprint in Bordeaux to take Stage 7 of the Tour de France! pic.twitter.com/8uf1cxjBJ4 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 10, 2026

Teisena ületas finišijoone norralane Sören Warenskjold (Uno-X Mobility), esikolmikusse mahtus veel Eritrea rattur Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Neljanda koha saavutas sakslane Max Kanter (XDS Astana Team), Merlier' sihikul olnud Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech) teenis viienda koha.

Kollast liidrisärki kandev Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) ületas finišijoone 56. mehena ning tema järel oli kohe üldarvestuses kolmandal kohal jätkav tiimikaaslane Isaac Del Toro (+3.27). Nende kahe vahele mahub Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes sai seitsmendal etapil 59. koha ja kaotab üldarvestuses ikka Pogacarile kahe minuti ja 42 sekundiga.

Prantsusmaa velotuuri jätkub laupäeval 180,4-kilomeetrise etapiga, mis viib velotuuri Perigueux linnast Bergeraci. Kaheksas etapp on samuti lamedama profiiliga, ületada tuleb kaks neljanda kategooria tõusu.