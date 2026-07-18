Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

Laupäevane etapp oli mägironijate pärusmaa. Üle tuli saada kolmest esimese kategooria tõusust ja neist viimasel ründas sloveen kõige järsemas kohas.

Tal õnnestus konkurentide eest ära saada ja oma üldedu veelgi kasvatada. 38 sekundit pärast võitjat finišeerisid Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) ja Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

Järgnesid Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; +0.44), Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +0.48), Juan Ayuso (Lidl - Trek; +0.50) ja Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +0.50).

Britt Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) lõpetas enam kui kolm ja pool minutit pärast võitjat ning langes seetõttu üldarvestuse neljandalt positsioonilt üheksandaks.

Kokkuvõttes juhib Pogacar nüüd Vingegaardi ees täpselt nelja ja poole minutiga. Neile järgnevad Evenepoel (+5.04), Seixas (+5.19), Ayuso (+5.22), Lipowitz (+5.44) ja Del Toro (+5.50).

Enne velotuuri teist puhkepäeva tuleb ratturitel üle elada veel üks mägedeetapp. Pühapäeval sõidetakse marsruudil Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km), mis kulmineerub kõrgeima kategooria tõusuga.