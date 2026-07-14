Pogacar korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

Prantsusmaa velotuuri kümnenda etapi (Aurillac - Le Lioran; 166,6 km) võitis taas sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG; 3:58.08), kes kindlustas ühtlasi oma üldedu.

Prantsusmaa rahvuspühal ehk Bastille' vallutamise aastapäeval toimunud etapp pakkus võimaluse mägironijatele: ühtekokku tuli ületada kaks esimese, üks teise ja neli kolmanda kategooria tõusu. Seejuures kaks kõrgeimat jäid viimase mõnekümne kilomeetri sisse.

Teisel esimese kategooria tõusul ründas Pogacar ja jättis kohe kõik maha. Algselt püsis lähima jälitaja positsioonil taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), tõusu lõpus oli teine Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).

Järgnenud laskumisel suurendas Pogacar edu veelgi ja võistkond pidi tal isegi paluma asjatult mitte riskeerida. Kui järgnevas seltskonnas toimusid muudatused, siis sloveen läks kindlalt üle ka trassi viimasest tõusust ja sai sisse enam kui pooleminutilise edu.

Oma tänavuse velotuuri kolmanda etapi võitnud sloveen edestas 32 sekundiga Remco Evenepoeli (Red Bull - Bora - Hansgrohe). Viimasest omakorda paari sekundi kaugusele jäid Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ja Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - Hansgrohe).

Kokkuvõttes Pogacari lähim jälitaja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ületas finišijoone seitsmendana ja kaotas peakonkurendile 44 sekundit. Nüüd jääb ta sloveenist kolme minuti ja 36 sekundi kaugusele.

Kolmandale kohale kerkis Evenepoel (+4.06), kellele järgnevad Juan Ayuso (Lidl - Trek; +4.22), Seixas (+4.35), Lipowitz (+4.44) ja seni esikolmikus püsinud Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +5.08).

Järgmised kaks päeva pakuvad sõitu tasasel maal.