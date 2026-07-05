Sebastian Suppi võitis Luksemburgis juunioride ühepäevasõidu

Suppi järel sai teise koha prantslane Soen le Pann (Decathlon CMA CGM U19 Team; +0.02) ja kolmanda koha sloveen Maj Bohak (Genke – Auto Eder; +0.07), kirjutab EJL.ee.

"Uskumatu. See on mu esimene UCI võit sellel aastal ja võita Eesti meistri särgis on imeline. Ma teadsin algusest peale, et mul on head jalad. Sain esimesse jooksikute gruppi. Meid püüti kinni, aga kuna mul olid head jalad, siis suutsin veel ühe rünnaku ette võtta," ütles Suppi peale võistlust korraldajatele.

Niklas Lond (TigeRR Cycling Team; +8.43) lõpetas võistluse 66. kohal. GP General Pattoni auväärsesse võitjate nimistusse kuuluvad teiste hulgas veel näiteks Remco Evenepoel (2018), Marc Hirschi (2015) ja Jan Hirt (2009).

Belgias meesjuunioridele peetava mitmepäevasõidu Sint Martinusprijs Kontich (UCI 2.1) 3b etapil (120,4 km) pälvis Glen Gregory Kõiv (VZW WP de Molenspurters Meulebeke) grupifinišis neljanda koha. Võidu teenis kodupubliku rõõmuks Robbe Maesschalck (AVIA – Rudyco Cycling Team; 2:39.54).

Velotuuri üldarvestuses läheb finaaletapile liidrina vastu norrakas Edvin Sortvik Hansen (Team UnoX-NIG). Kõiv (+3.26) hoiab 73. positsiooni. Viimasel etapil on pikkust 115,6 kilomeetrit.

Rumeenias algas 16. korda Sibiu Cycling Tour (UCI 2.1), kus Joonas Puuraid (BIKE AID) hoiab avapäeva järel üldarvestuses 126. kohta. Esimesel kohal on taanlane Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG). Pühapäeval sõidetaval teisel etapil on kavas 157,8 kilomeetrit.

Poolas lõppenud Solidaarsuse ja olümpiavõitjate velotuuri (UCI 2.2) neljandal etapil (173,4 km) võidutses poolakas Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski; 4:03.41). Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) finišeeris 11. ja Rait Ärm (Energus Cycling Team) 28. kohal.

Velotuuri üldarvestuses olid kolm paremat poolakad Marceli Boguslawski (ATT Investments) ja Fratczak (+0.08) ning hollandlane Lars Rouffaer (EEW-VDK Cyclingteam; +0.15). Ärm sai seitsmenda (+0.27) ja Ragilo 21. koha (+0.33).