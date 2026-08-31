X!

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Syunsuke FUKUMITSU
Jalgrattasport

Türgis lõppenud Samsuni velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (130,6 km) kukkus Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) gruppi jooksnud koera tõttu.

Samsuni velotuuri kolmandal etapil võidutses türklane Ramazan Yilmaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor; 3:00.29). Suurel kiirusel kukkumise üle elanud Taaramäe finišeeris 83. positsioonil (+5.03), vahendab ejl.ee.

"Ajasin kogemata koera alla, kes ootamatult gruppi jooksis. Vedasin sel hetkel ees ja vaatasin just veel kiirust, mis oli täpselt 60 km/h. Pidurdada ega reageerida ei jõudnud. Aga mul on kõik hästi," ütles Taaramäe. 

Velotuuri 146,3-kilomeetrisel finaaletapil oli samuti grupifiniš, milles võidutses taas Yilmaz. Tiimikaaslaste jaoks tööd teinud Taaramäe sai 71. koha. Üldarvestuses sai eestlane 51. tulemuse, võitjaks tuli Yilmaz. Taaramäe tiimist oli parim 11. koha teeninud jaapanlane Yuma Koishi.

Belgia meesjuunioride ühepäevasõidul Le Route des Geants (UCI 1.1) sai Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team) kaheksanda koha. Soolovõidu pälvis prantslane Simon Defrance (Soudal Quick-Step U19; 3:11.15). Suppi kuulus peagruppi, mis kaotas võitjale 41 sekundiga. 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

15:20

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

12:26

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

09:31

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

08:03

Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

30.08

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

30.08

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

30.08

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

29.08

Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

29.08

Taaramäe vedas Türgis jooksikuid enam kui 100 kilomeetrit

28.08

Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

28.08

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

28.08

Lõiv alustas maastikuratturite MM-i 21. kohaga

27.08

Mas sundis Pogacari kõvasti pingutama

27.08

Sebastian Suppi sprintis end Belgias taas pjedestaalile

26.08

Meeskonnakaaslased vedasid noore briti Vueltal teise etapivõiduni

25.08

Pogacar ei andnud Vuelta neljandal etapil konkurenteidele võimalust

25.08

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

sport.err.ee uudised

22:33

Korvpalliekspert: rahvuskoondisel oleks käratajat vaja

22:14

ETV spordisaade, 31. august

21:50

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

21:29

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

20:55

Leedu sai MM-valiksarjas raske, kuid vajaliku võidu

20:17

Eesti jetisportlased võitsid Riias viis Põhjamaade meistritiitlit

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

17:44

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

17:12

Pärnu korvpalliklubi sai paika oma viimase lüli

16:53

Valge Daami maleturniiri võitja selgus lisanäitajate abil

16:14

Real jätkab Mourinho käe all täiseduga

15:50

Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri

15:20

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

14:58

Eesti judokad võitsid Ne-Waza EM-il üheksa medalit

14:30

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

14:06

Talviku tegi Saksamaal ideaalse nädalavahetuse, Leokid pjedestaalil

13:27

Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo