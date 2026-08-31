Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

Samsuni velotuuri kolmandal etapil võidutses türklane Ramazan Yilmaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor; 3:00.29). Suurel kiirusel kukkumise üle elanud Taaramäe finišeeris 83. positsioonil (+5.03), vahendab ejl.ee.

"Ajasin kogemata koera alla, kes ootamatult gruppi jooksis. Vedasin sel hetkel ees ja vaatasin just veel kiirust, mis oli täpselt 60 km/h. Pidurdada ega reageerida ei jõudnud. Aga mul on kõik hästi," ütles Taaramäe.

Velotuuri 146,3-kilomeetrisel finaaletapil oli samuti grupifiniš, milles võidutses taas Yilmaz. Tiimikaaslaste jaoks tööd teinud Taaramäe sai 71. koha. Üldarvestuses sai eestlane 51. tulemuse, võitjaks tuli Yilmaz. Taaramäe tiimist oli parim 11. koha teeninud jaapanlane Yuma Koishi.

Belgia meesjuunioride ühepäevasõidul Le Route des Geants (UCI 1.1) sai Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team) kaheksanda koha. Soolovõidu pälvis prantslane Simon Defrance (Soudal Quick-Step U19; 3:11.15). Suppi kuulus peagruppi, mis kaotas võitjale 41 sekundiga.