Kuressaare tuli teise liiga klubi vastu kaotusseisust välja

Tasavägisemas mängus oli FC Kuressaare kodus parem teise liiga klubist Saku Sportingust 4:2. Seejuures viis Sten-Marten Zuts külalised kuuendal minutil juhtima, aga saarlaste kolm tabamust avapoolaja lõpus kallutasid kohtumise nende kasuks.

Zutsi teine värav 59. minutil vähendas vahe minimaalseks, aga neli minutit hiljem lõi Deivid Andreas oma kohtumise teise tabamuse ja see kuulutas lõppseisuks 4:2.

Harju JK Laagri alistas võõrsil esiliigaklubi FC Tallinna lausa 10:0. Kübaratrikk kirjutati nii Abdul Binate kui ka Daniil Rudenko nimele.

Juba varem olid koha kaheksa hulgas taganud Narva Trans, Nõmme United, FC Elva ja Tartu Tammeka.