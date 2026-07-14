Lond sõitis end Belgias pjedestaalile

128-kilomeetrises sõidus kuulus Lond 17-liikmelisse jooksikute gruppi, kelle seast oli parim lätlane Helvijs Kanvers (Flanders U19 Academy). Teisena lõpetas Niklas Lond, kes jõudis esimest korda rahvusvahelisel UCI võistlusel pjedestaalile. Kolmanda koha teenis belglane Thur-Emiel David (Pierre & Sol – OG Cycles), vahendab ejl.ee

Lond tõdes, et võistluste tingimused olid kuuma ilma tõttu keerulised ning tempo oli algusest peale kõrge.

"Lõpus otsustas kõik finišiheitlus. Proovisin endast maksimumi anda ja lõpetasin napilt teisena. Muidugi oleks võit olnud ideaalne, aga olen tulemusega siiski rahul," lausus Lond.

Teistest eestlastest sai Karel Gustav Rei (Pierre & Sol – OG Cycles) kümnenda ja Lukas Bobkin (Flanders U19 Acadmy) 44. koha.