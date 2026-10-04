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Ravens Futsal sai Jõhvis kindla võidu

Jalgpall
Jõhvi FC Phoenix - Tartu Ravens Futsal, 04.10.2026.
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Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga 1. voorus alistas Tartu Ravens Futsal võõrsil Jõhvi FC Phoenixi 7:3 (4:2).

Kolm väravat lõi võitjate kasuks Tarvo Pajumäe, kaks korda oli täpne Lehar Savikink, ühe värava lisasid võitjate kontosse Markus Lokk ja Mats Plado.

Kaotajatest said värava kirja Jelissei Zahharov, Vadim Velikanov ja German-Guri Tsvibelberg.

Vooru ja kogu hooaja avamängus oli Tallinna FC Bunker Partner reedel võõrsil Saku Sportingust parem 7:6.

1. vooru viimane kohtumine Narva United Coolbet – Pärnu SJK Hagalaz peetakse alles 12. detsembril.

Enne koondisepausi jõutakse pidada veel kolm mängu, mis peetakse järgmisel nädalal. 2. vooru mängudest on 9. oktoobril kavas kohtumine Saku Sporting – Tartu Ravens Futsal ja 11. oktoobril kohtuvad Pärnu SJK Hagalaz ja Tallinna FC Bunker Partner. 10. oktoobril on plaanis 8. vooru kohtumine Jõhvi FC Phoenix – Narva United Coolbet.

Toimetaja: Rene Kundla

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