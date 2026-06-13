Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

Jooksikute seast pälvis esimese koha hollandlane Liam Brugman (2:41.38), edestades kaasmaalast Splinter van't Hoffi ja norralast Sindre Orholm-Lönsethi. Peagrupp kaotas võitjale 57 sekundiga.

Niklas Lond (+5.55) sai 81., Hugo-Hendrik Orav (+5.58) 95., Karel Gustav Rei (+5.59) 98., Frank Maripuu (+15.56) 108. ja Lukas Bobkin (+22.59) 114. koha.

"Imelik taktika oli teiste suuremate tiimide poolt," ütles Eesti koondise treener Alo Jakin. "Kaks hollandlast ja norrakas lasti minema ja taga tööle ei hakatudki. Suppi oli eestlastest selles grupis üksi ja vaatas seda lollust pealt, võites lõpus peagrupi finiši."

Üldarvestuses kerkis liidriks Brugman. Suppi on seitsmendal kohal, jäädes hollandlasest ühe minuti ja seitsme sekundi kaugusele. Velotuuri kolmandal päeval on kavas kümnekilomeetrine temposõit ja 93,5-kilomeetrine grupisõit.

Poolas peetaval Malopolska velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (133,2 km) võidutses itaallane Giacomo Ballabio (Team Voralberg; 3:07.02). Riko Tammepuu (UN Cycling Team; +0.45) sai 44., Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +3.47) 92., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +6.54) 121. ja Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development; +8.55) 138. koha.

Velotuuri kokkuvõttes on Tammepuu 45., Vahtra 92., Nisu 121. ja Ründva 138. kohal. Liidrina läheb teisele, 134,3-kilomeetrisele etapile vastu Ballabio.