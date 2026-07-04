Ärm sprintis end Poolas pjedestaalile, Kõiv Belgias esikümnes

Eelmiste päevade teised kohad vahetas võidu vastu hollandlane Lars Rouffaers (EEF-VDK-CyclingTeam; 3:24.55), edestades finišis siiani kõik etapid võitnud poolakat Marceli Boguslawskit (ATT Investments) ja Ärmi. Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) sai 25. koha.

"Suures pildis oli lihtne päev. ATT kontrollis, et tuleks grupifiniš ja tuligi," rääkis Ärm. "Ootasime tiimiga finišit ja poisid tegid super töö, hoides mind grupi ees heal positsioonil. Kaheksa kilomeetrit enne finišit oli ka vahefiniš, kus noppisin kaks boonussekundit, et kokkuvõttes ette poole liikuda."

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Boguslawski. Rouffaer kerkis teiseks (+0.15) ja poolakas Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski; +0.18) langes kolmandaks. Ärm läheb finaaletapile vastu viiendalt (+0.27) ja Ragilo 21. positsioonilt (+0.33). Viimasel etapil on pikkust 173,4 kilomeetrit.

Belgias peetava meesjuunioride mitmepäevasõidu Sint Martinusprijs Kontich (UCI 2.1) teisel etapil (122,4 km) sai Glen Gregory Kõiv (VZW WP de Molenspurters Meulebeke; +0.14) seitsmenda koha. Kolme jooksiku seast sprintis end võidule hollandlane Matt Roijackers (KNWU Zuid-Nederland; 2:45.39), jättes selja taha norralase Edvin Sortvik Hanseni (Team UnoX-NIG) ja beglase Mateo de Smuli (Koninklijke VC 't Meetjesland).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Roijackers. Kõiv on hoidmas 32. kohta (+0.48). Mitmepäevasõidul jääb sõita veel üks tempo- ja kaks grupisõiduetappi.