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Männama ja Sikk valmistusid Dakari ralliks Marokos tugevas konkurentsis

Autosport
Kuldar Sikk ja Urvo Männama
Kuldar Sikk ja Urvo Männama Autor/allikas: EdoPhoto
Autosport

Dakari maratonralliks valmistuvad Urvo Männama ja Kuldar Sikk (Rally Raid Estonia) saavutasid W2RC ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste eelviimasel etapil Marokos 17. koha.

Männama ja Sikk valmistuvad üheskoos 2027. aasta Dakari võistluseks. Mehed istusid sel nädalal esimest korda koos Ultimate-klassi Toyota Hilux Overdrive'i võistlusautos, et startida W2RC ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste eelviimasel etapil Rallye OLA Energy du Maroc. Eesmärk oli testida meeste koostööd ja uut võistlusautot ning saada tagasi võidusõidutunnetus, sest mõlemal mehel on sellisel tasemel võistlemisest olnud paus. Marokos oli konkurents tugev: Ultimate-klassis oli stardis kokku 55 autot ning Männama ja Sikk saavutasid selles klassis korraliku 17. koha.

Maroko ralli võitsid samuti Toyotal sõitnud Seth Quintero ja Andrew Short. Männama ja Sikk tegid viiest etapist koosnenud rallil hea esituse. Nagu maastikurallidel ikka, tuli ette ka ootamatusi, kuid kokkuvõttes jäädi Maroko võistlusega rahule, sest eesmärk oli võistelda ning testida nii koostööd kui ka masinat.

"Oleme selle nädalaga rahul. Tunne läks iga päevaga paremaks ja viimane päev oli juba päris hea. Isegi kahju, et läbi sai. Trenni mõttes oli see väga hea võistlus," võttis Männama Maroko võistluse kokku.

"Kindlasti olime alguses roostes. Mina pole ammu autos olnud, Urvol oli paus lühem. Saime asju meelde tuletada. Üllatusi oli navigeerimises, sõidus mitte nii väga. Urvo sõidab väga korralikult ja viimasel päeval saime kiiretel lõikudel juba korraliku rütmi kätte. Sellega saab rahul olla. Lõpus tegin ise ühe vea, mille tõttu pidime tagasi keerama, aga suures plaanis olen Urvoga nõus: see oli meile hea trenn," lisas Sikk.

Meeste ühine eesmärk on osaleda 2027. aasta Dakari maratonrallil. Mõlemad on Dakaril mitu korda osalenud: Männama saavutas 2025. aastal koos Risto Lepikuga üldarvestuses 12. koha, Sikk on olnud Leedu võidusõitja Benediktas Vanagase kaardilugeja. Leedu-Eesti ühistiimi parim tulemus on 2024. aastal saavutatud kaheksas koht.

Mõlemal mehel on suurematest võistlustest olnud paus. Männama viimane start sel alal oli 2025. aasta Dakaril. Sikk vigastas 2024. aastal selga ning on nüüd vigastusest taastunud. Dakari võistlusele minnakse Belgia meeskonna Overdrive'i ettevalmistatud uue Ultimate-klassi Toyota Hilux Overdrive'i võistlusmasinaga, millega võisteldi ka Marokos.

Toimetaja: Anders Nõmm

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