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Kubassova sahistas karikasarjas võrku

Jalgpall
Vlada Kubassova
Vlada Kubassova Autor/allikas: FTC Női Labdarúgás
Jalgpall

Eesti jalgpallur Vlada Kubassova ja Ferencvaros alistasid Ungari karikavõistluste 1/8-finaalis 2:1 Diosgyöri.

Ferencvaros asus juhtima juba seitsmendal minutil, kui palli pani võrku eestlanna. Kõigest viie minuti pärast viigistati seis penaltist. Võiduvärav löödi 39. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Siret Räämet, Katrin Kirpu ja Jaanika Volkov kuulusid algrivisse, kui nende koduklubi LASK jäi 0:1 alla Südburgenlandile. 34. minutil teenis Volkov kollase kaardi ning võiduvärav löödi vastaste poolt 49. minutil.

Kapten Räämet ja Volkov tegid täismängu, Kirpu lahkus väljakult 85. minutil.

LASK hoiab Austria Bundesligas kümne naiskonna konkurentsis kuuendat kohta.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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