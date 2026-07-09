Glen Gregory Kõiv võitis juunioride Iirimaa velotuuri avaetapi

Glen Gregory Kõiv võitis Iirimaa velotuuri 63,6-kilomeetrisel avaetapi, kui edestas Fraser Gemelli (Spokes-Oscar Onley Devel) ja tiimikaaslast Gabriel Jakobseni. Lisaks liidrisärgile õnnestus eestlasel endale saada ka roheline punktisärk, vahendab EJL.ee.

"Sõidul oli üks viiekilomeetrine tõus sees, millest pidi lihtsalt ees koos esimestega üle saama. Gaas oli kogu aeg peal ja peale laskumist olid juba arendustiimid ees oma rongidega," ütles Kõiv. "Hüppasin oma tiimikaaslasega neile tuulde ja hoidsime koos kuni lõpuni välja. Tiimikaaslane Rab vedas mind 600 m peale välja, kui läksin juba teise koha saanud kuti tuulde ja ootasin lihtsalt õigeti momenti kui minna. Panin minema ja võitsin kindla vahega."

Kõiv märkis, et on oma sooritusega väga rahul ning tõi välja velotuuri kõrge taseme.

"Olen väga õnnelik, et sain lõpuks selle võidu kätte ja käed taeva poole visata," lisas Kõiv. "Tase on siin kõrge ja tugevad tiimid igalt poolt, sh väljaspoolt Euroopat kohal."

Velotuuri teisel, 96,5-kilomeetrisel etapil sai soolovõidu Lucas Lillistone (Halesowen Academy-Mapei; 2:14.41). Talle kaotas kahe sekundiga suur grupp, millest parim oli Kõiv. Kolmanda koha teenis Casey Warren (Team California 1).

Velotuuri üldarvestuses on jätkuvalt liider Kõiv. Talle kaotab Lillistone nelja ja Gemmell kümne sekundiga. Lisaks on eestlane esimene punktiarvestuses.