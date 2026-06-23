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Kapten Peemot jätkab Keila ridades

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Keila KK kapten Patrik Peemot sõlmis klubiga lepingu ka algavaks hooajaks.

Viimasel kahel hooajal Keila KK esindusmeeskonnas kanda kinnitanud ja eelmisel hooajal ka kapteni rolli kandnud Peemot kogus 2025/2026 hooajal keskmiselt 29,3 minutiga mängus 10,1 punkti, 3,8 lauapalli ning 2,7 resultatiivset söötu.

Peatreener Alessio Landra sõnul on Peemoti pühendumus, kogemused ja iseloom meeskonna uue hooaja eesmärkide saavutamisel väga olulised. "Mul on väga hea meel, et saan Patrikuga pärast kolme aastat taas koostööd teha," lausus ta pressiteate vahendusel.

"Tunnen teda hästi nii mängija kui inimesena ning tean täpselt, milliseid omadusi ta meeskonda toob. Patrik alustab Keila KK-s oma kolmandat hooaega ning selle ajaga on temast saanud klubi jaoks oluline mängija, kellega ka Keila fännid end tugevalt seostavad."

Patrik Peemot: "Tore on tagasi olla, sest Keila on mulle saanud juba teiseks koduks. Samuti olen väga elevil ka uue peatreeneri all mängimise üle, kuna teame üksteist juba pikalt ning olen kursis, millised ambitsioonid tal meeskonnaga on."

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneriks on algaval hooajal Alessio Landra ning abitreeneriks Joosep Indermitte.

Toimetaja: Siim Boikov

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