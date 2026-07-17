Keila KK meeskonnaga liitub Karl Andres Matute Perner

Perner on esindanud Eesti noortekoondiseid ning on varasemalt mänginud kolmel hooajal ka Eesti-Läti korvpalliliigas, kus esindas TalTechi meeskonda. Lisaks on Hispaania tugevuselt neljandas liigas mänginud Perner esindanud ka oma sünniriigi Mehhiko meeskonda Astros de Jalisco. Klubi ridades tuli ta ka CIBACOPA meistriks.

Meeskonna peatreeneri Alessio Landra rääkis, et 206 sentimeetrit pikk Perner naaseb Eestisse väga suure motivatsiooni ning tugeva rahvusvahelise kogemusega.

"Juba esimestest vestlustest oli tunda tema suurt motivatsiooni ja soovi end siin taas proovile panna – seekord enam mitte noormängijana, vaid küpse ja kogenud mängumehena, kes on valmis võtma vastutust ning kujunema oluliseks lüliks meie meeskonnas," lausus Landra.

Karl Andreas Matute Perneri sõnul on tal hea meel pärast mitut aastat välismaal hea taas Eestisse naasta.

"Mind veenis kõige rohkem see, millist meeskonda siin ehitatakse ja millised eesmärgid klubil on. Tahan olla osa sellest teekonnast, nautida korvpalli ning teha edukas hooaeg nii isiklikus plaanis kui meeskondlikult," sõnas Perner.

Keila KK esindusmeeskonna peatreener on tuleval hooajaks Alessio Landra, abitreener on Joosep Indermitte. Uuel hooajal jätkavad meeskonnas Patrik Peemot, Eke Rüütel ja Kirill Ermakov. Seni on meeskonnaga liitunud Johannes Kirsipuu ja Sverre Aav.