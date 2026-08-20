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Keila KK täiendas koosseisu 19-aastase mängujuhiga

Korvpall
Remi-Andero Rumm
Remi-Andero Rumm Autor/allikas: Keila Korvpallikool
Korvpall

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond teatas, et järgmisel hooajal mängib meeskonna ridades 19-aastane mängujuht Remi-Andero Rumm.

Rakvere Spordikool/Tarvas ridades korvpalliteed alustanud Rumm siirdus 2022. aastal Reinar Halliku Korvpallikooli. Esialgu mängis ta seal noorteklassides, kuid jõudis peagi esiliiga meeskonda. Hooajal 2024/2025 tuli Rumm Saku I liiga meistriks. Lisaks on ta kuulunud Eesti U-18 ja U-20 noormeeste koondistesse.

Eelmisel hooajal kogus Rumm Reinar Halliku Korvpallikooli eest keskmiselt 12,2 punkti, 3,9 lauapalli ja 2,5 resultatiivset söötu. Keskmiselt viibis ta väljakul 22,2 minutit.

Keila KK peatreeneri Alessio Landra sõnul on Rumm valmis astuma karjääris järgmise sammu ning end kõrgemal tasemel proovile panema.

"Olen Remit tundnud U-16 vanuseklassist alates ning viimased kolm hooaega oleme ka koos töötanud. Tänu järjepidevale tööle, pühendumusele ja soovile areneda on Remi edukalt liikunud noortekorvpallist meeste korvpalli ning kasvanud enesekindlaks mängumeheks. Tema tugevus, sihikindlus ja võitlejahing annavad talle hea aluse uuel tasemel läbi lüüa," sõnas Landra.

Rumm ise peab Keila KK-ga liitumist heaks võimaluseks oma arengus edasi liikuda.

"Keila KK-ga liitumine on minu jaoks väga hea võimalus mängijana areneda. Ootan uuelt hooajalt uusi väljakutseid ja võimalust end kõrgemal tasemel proovile panna. Soovin treeningute ja mängudega oma rolli meeskonnas kasvatada ning loodan, et ees ootab edukas hooaeg, kus saame fännidele pakkuda palju häid emotsioone," ütles Rumm.

Uuel hooajal jätkavad Keila KK esindusmeeskonnas Patrik Peemot ja Eke Rüütel ning noormängijad Kirill Ermakov, Jakob Raiden Põldroos ja Henri Aimre.

Lisaks Rummile on meeskonnaga liitunud Johannes Kirsipuu, Sverre Aav, Karl Andres Matute Perner, Vitalii Shymanskyi, Tom Mark, Colin Golson ja PJ Carter.

Meeskonna peatreener on Alessio Landra ning abitreener Joosep Indermitte.

Toimetaja: Lisette Holst

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