USA-st naasnud Kirsipuu liitub Keila Korvpallikooliga

Keila KK esindusmeeskonnaga liitub viimased üheksa aastat Ameerikas nii keskkooli- kui ülikoolikorvpalli mänginud tagamängija Johannes Kirsipuu.

Ülikooli karjääri jooksul esindas Kirsipuu Central Arkansase ülikooli, Pittsburg State ülikooli ning New Mexico Highlandsi ülikooli meeskondi. Lisaks on Märjamaal kasvanud ja Kalle Kollini käest korvpallihariduse saanud Kirsipuu esindanud ka Eesti noortekoondiseid.

"Johannese liitumisega toome Eesti korvpalli tagasi ühe põneva noore talendi, kes on viimastel aastatel saanud väärtuslikku kogemust Ameerika Ühendriikides. Tema energia ja professionaalne suhtumine aitab kindlasti meeskonnal seatud eesmärkide poole liikuda," sõnas Keila KK peatreener Alessio Landra.

Kirsipuu sõnul on tal hea meel olla pärast üheksat aastat taas tagasi Eestis. "Olen tänulik võimaluse eest liituda Keilaga ning ootan põnevusega uut peatükki. Loodan, et suudame koos meeskonnaga pakkuda fännidele palju häid emotsioone ja teha edukas hooaeg," sõnas ta.

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneriks on tuleval hooajal itaallane Landra, abitreeneriks Joosep indermitte. Mängijatest on lepingut pikendanud ka Patrik Peemot ning Eke Rüütel.