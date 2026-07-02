Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

Keila peatreener Alessio Landra sõnul nähakse Aavas uuel hooajal meeskonna üht võtmemängijat.

"Sverre liitumine näitab meie ambitsiooni ja soovi panustada Eesti mängijatesse. Pärast mitmeid olulisi aastaid Pärnus usume, et nüüd on tema jaoks õige hetk teha karjääris järgmine samm ning meil on väga hea meel tema arengut toetada," ütles Landra.

Aav ütles, et otsus Keilaga liituda sündis klubi professionaalse lähenemise tõttu.

"Mul on väga hea meel liituda Keila KK-ga. Suhtlus klubi ja treeneritega on olnud väga professionaalne, mis tegi minu jaoks valiku lihtsaks. Tahan aidata klubil teha järgmist sammu edasi ja pakkuda Keila publikule palju võite ning häid emotsioone. Ootan huviga uut hooaega," sõnas Aav.

Keila esindusmeeskonda juhendab algaval hooajal peatreenerina Alessio Landra, keda abistab Joosep Indermitte. Lisaks jätkavad klubis Patrik Peemot ja Eke Rüütel ning uue mängijana on meeskonnaga varem liitunud Johannes Kirsipuu.