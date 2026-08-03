Keila Korvpallikooliga liitus belglasest ääremängija

Viimasel kolmel hooajal NCAA I divisjonis Cal State Bakersfield Roadrunners meeskonnas mänginud Mark viskas eelmisel hooajal keskmiselt mängus 6,7 punkti ja võttis 4,2 lauapalli.

Meeskonna peatreeneri Alessio Landra sõnul on Mark'i puhul tegemist väga mitmekülgse mängijaga, kes ühendab endas sportlikkuse, hea tehnika ja mängulugemise oskuse.

"Näen temas suurt arengupotentsiaali ning usun, et ta suudab meie meeskonda mitmel moel aidata. Lisaks on tal juba varasem kogemus Euroopa korvpallist ja Belgia noortekoondistest, mis teeb kohanemise meie keskkonnaga kindlasti lihtsamaks," sõnas juhendaja.

"Olen varasemalt Belgia noortekoondisega Eesti vastu mänginud, seega on mul siinsest korvpallist juba väike ettekujutus olemas," ütles Mark. "Klubi eesmärgid ja visioon jätsid mulle väga hea mulje ning tundus, et Keilaga liitumine on minu jaoks õige järgmine samm. Ootan põnevusega uut peatükki oma karjääris, soovin mängijana edasi areneda ning olla usaldusväärne tiimikaaslane nii väljakul kui ka selle kõrval."

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneriks on tuleval hooajal Alessio Landra ning abitreeneriks Joosep Indermitte. Uuel hooajal jätkavad meeskonnas Patrik Peemot, Eke Rüütel ja noormängija Kirill Ermakov ning meeskonnaga on lisaks Tom Mark'ile liitunud ka Johannes Kirsipuu, Sverre Aav, Karl Andres Matute Perner ja Vitalii Shymanskyi.