Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

Varem nii Tartu Ülikoolis ning TalTechis mänginud Saal kuulus möödunud hooajal Keila Coolbeti koosseisu. "Patrik on tänapäevase korvpalli mõistes klassikaline positsioon neli mängija. Ta suudab kaugelt väga hästi visata nii kohapealt kui ka poppides. Tema kõrge ja kiire vise aitab tekitada väljakul ruumi teistele, sest tema pealt abi anda ei saa," ütles Bigbank/Kalevi peatreener Brett Nõmm.

"Selleks, et oma taset tõsta, on Patrikul vaja kaitses samm edasi teha. Sellega hakkame kõvasti tööd tegema ning usun, et Patrik on selleks valmis," lisas juhendaja.

Saal sai eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas Keila Coolbeti eest 24 mängus mänguaega keskmiselt 26 minutit ning kogus selle jooksul 14 punkti, 5,3 lauapalli ja 1,2 resultatiivsest söötu. Varasemalt on ta mänginud ka Tartu Ülikooli ning TalTechi ridades.

"Ma arvan, et Kaleviga liitumine on järgmine ja õige samm minu jaoks. Eriti ootan koostööd Brett Nõmmega, kellel on selge nägemus, kuidas saan aidata meeskonda ning kuidas ise edasi areneda. Ootan FIBA mänge ning muidugi on hooaja eesmärk tiitel tagasi tuua," ütles ääremängija.

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing, ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba ning Patrik Saal ning tagamängija Kevaughn Allen.