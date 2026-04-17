Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

Wimbledoni tenniseturniiri võitnud tšehhitar Marketa Vondroušova tunnistas reedel vaimse terve probleeme ja rääkis ka detsembris juhtunud intsidendist dopinguametnikuga, mis võib tuua talle võistluskeelu.

26-aastane Vondroušova mängis jaanuari alguses, aga jättis Austraalia lahtised vigastuse tõttu vahele. Viimased kuud on olnud tšehhitar turniiridelt eemal, aga esindas aprillis Billie Jean Kingi karikasarjas kodumaa koondist ja kuulub ka Madridi turniiri eelandmisnimekirja.

Mullu detsembris kirjeldas Vondroušova aga intsidenti dopinguametnikuga, mida ta nimetas "tõsiseks privaatsuse rikkumiseks". Tema sõnul saabus ametnik talle õhtul kell 20.15 ehk pärast ametlikku testimisakent ja nõudist kohest dopinguproovi andmist.

Nüüd sõnas Vondroušova, et intsident leidis aset seetõttu, et ta oli pärast kuudepikkust füüsilist ja vaimset stressi jõudnud murdepunkti. "Mul on sellest väga raske rääkida, aga ma tahan teiega oma vaimse tervise osas aus olla," kirjutas mängija Instagramis.

"Olen pikka aega võidelnud vigastuste, pideva surve ja jätkuvate uneprobleemidega, mis on mind kurnanud ja muutnud mu hapraks. See kiskus mind aeglaselt rohkem alla, kui ma ilmselt ise tol ajal mõistsin."

"Aastatepikkune vihakõne ja ähvardused on mõjutanud seda, kui turvaliselt end omaenda ruumis tunnen," jätkas tšehhitar. "Kui keegi helistas hilisõhtul mu uksele, ei tutvustanud ennast korralikult ega järginud protokolli - reageerisin kui inimene, kes oli hirmul. Sel hetkel oli oluline tunda end turvaliselt, mitte millestki hoiduda."

Vondroušova sõnas, et tal on diagnoositud äge stressreaktsioon ja üldistunud ärevushäire. "Sel hetkel varjutas hirm mu otsustusvõimet ja ma lihtsalt ei suutnud olukorda ratsionaalselt hinnata," jätkas ta ja viitas olukorrale, kuhu aastate eest sattus kaasmaalane ja samuti Wimbledoni meister Petra Kvitova.

Viimasele tungis tema enda kodus kallale noaga murdvaras ja vigastas tennisisti kätt. "Pärast Petraga juhtunut ei võta ma võõraid ukse taga kergelt," lisas Vondroušova. "Püüan tasapisi tagasiteed leida - nii väljakul kui ka väljaspool seda. Töötan endiselt selle nimel, et oma nime puhtaks pesta, aga samal ajal pean ka enda eest hoolt kandma."

Vondroušova keeldus detsembris proovi andmast ja see võib kaasa tuua võistluskeelu. Tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA pole tšehhitari juhtumi osas otsust langetanud.

2019. aastal ka Prantsusmaa lahtiste finaali pääsenud ja 2021. aastal Tokyo olümpiafinaalis mänginud Vondroušova krooniti Wimbledoni meistriks 2023. aastal, kui alistas finaalis Tuneesia esindaja Ons Jabeuri.