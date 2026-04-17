X!

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

Marketa Vondroušova
Marketa Vondroušova
Wimbledoni tenniseturniiri võitnud tšehhitar Marketa Vondroušova tunnistas reedel vaimse terve probleeme ja rääkis ka detsembris juhtunud intsidendist dopinguametnikuga, mis võib tuua talle võistluskeelu.

26-aastane Vondroušova mängis jaanuari alguses, aga jättis Austraalia lahtised vigastuse tõttu vahele. Viimased kuud on olnud tšehhitar turniiridelt eemal, aga esindas aprillis Billie Jean Kingi karikasarjas kodumaa koondist ja kuulub ka Madridi turniiri eelandmisnimekirja.

Mullu detsembris kirjeldas Vondroušova aga intsidenti dopinguametnikuga, mida ta nimetas "tõsiseks privaatsuse rikkumiseks". Tema sõnul saabus ametnik talle õhtul kell 20.15 ehk pärast ametlikku testimisakent ja nõudist kohest dopinguproovi andmist.

Nüüd sõnas Vondroušova, et intsident leidis aset seetõttu, et ta oli pärast kuudepikkust füüsilist ja vaimset stressi jõudnud murdepunkti. "Mul on sellest väga raske rääkida, aga ma tahan teiega oma vaimse tervise osas aus olla," kirjutas mängija Instagramis.

"Olen pikka aega võidelnud vigastuste, pideva surve ja jätkuvate uneprobleemidega, mis on mind kurnanud ja muutnud mu hapraks. See kiskus mind aeglaselt rohkem alla, kui ma ilmselt ise tol ajal mõistsin."

"Aastatepikkune vihakõne ja ähvardused on mõjutanud seda, kui turvaliselt end omaenda ruumis tunnen," jätkas tšehhitar. "Kui keegi helistas hilisõhtul mu uksele, ei tutvustanud ennast korralikult ega järginud protokolli - reageerisin kui inimene, kes oli hirmul. Sel hetkel oli oluline tunda end turvaliselt, mitte millestki hoiduda."

Vondroušova sõnas, et tal on diagnoositud äge stressreaktsioon ja üldistunud ärevushäire. "Sel hetkel varjutas hirm mu otsustusvõimet ja ma lihtsalt ei suutnud olukorda ratsionaalselt hinnata," jätkas ta ja viitas olukorrale, kuhu aastate eest sattus kaasmaalane ja samuti Wimbledoni meister Petra Kvitova.

Viimasele tungis tema enda kodus kallale noaga murdvaras ja vigastas tennisisti kätt. "Pärast Petraga juhtunut ei võta ma võõraid ukse taga kergelt," lisas Vondroušova. "Püüan tasapisi tagasiteed leida - nii väljakul kui ka väljaspool seda. Töötan endiselt selle nimel, et oma nime puhtaks pesta, aga samal ajal pean ka enda eest hoolt kandma."

Vondroušova keeldus detsembris proovi andmast ja see võib kaasa tuua võistluskeelu. Tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA pole tšehhitari juhtumi osas otsust langetanud.

2019. aastal ka Prantsusmaa lahtiste finaali pääsenud ja 2021. aastal Tokyo olümpiafinaalis mänginud Vondroušova krooniti Wimbledoni meistriks 2023. aastal, kui alistas finaalis Tuneesia esindaja Ons Jabeuri.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

18:48

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

18:17

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

15.04

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

15.04

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

15.04

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

15.04

Andrea Roots langes Singapuris välja

15.04

Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

13.04

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis

11.04

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:29

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

19:30

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

19:05

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

18:48

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

18:17

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17:21

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

16:30

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

16:05

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

15:41

Milline on taliolümpia tulevik kliimamuutuste ajastul?

14:48

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

13:31

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

11:16

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

10:46

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

10:12

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

09:46

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

loetumad

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

16.04

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

