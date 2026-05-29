X!

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

Korvpall
Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria kolmas kohtumine Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja Kalev/Cramo vahel
Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria kolmas kohtumine Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja Kalev/Cramo vahel Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Täna kohtuvad Tartu Ülikooli spordihoones Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria otsustavas kohtumises Tartu Ülikool Maks & Moorits ja BC Kalev/Cramo.

Tartu Ülikool asus kolme võiduni peetavat seeriat kaks-null juhtima: 16. mail võideti kodus 83:78 ja neli päeva hiljem Tondiraba spordikeskuses 82:81.

Kalev/Cramo ei andnud aga alla: laupäeval, 23. mail saadi lõvikoopas ehk Tartus võit sealse meeskonna üle 83:77, kusjuures viimast veerandaega alustati tartlaste seitsmepunktilises eduseisus.

Tagasi Tondirabas võitis Kalev/Cramo korra veel 116:109 ja see tähendas seeria üldseisu võrdsustumist.

Viies mäng algab Kullami peaväljakul kell 19.00.

Korvpalliekspert Heino Enden arvab, et kuigi Tartul on kasutada koduväljak, siis Kalev/Cramol on taganttulija eelis. "Mina arvan küll, et väike eelis on," lausus ta intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon".

"Kaks mängu oled võitnud, Tartu küsib, kuidas me kaotasime. Viimases mängus Kalev dikteeris tervet mängu, oma rumalustega anti lisaaeg ja teine lisaaeg. Psühholoogiline eelis on Kalevil, aga see võib ruttu ümber pöörata."

Milline tulemus Eesti korvpallile parim oleks? "See, et meil on tekkinud selline vastasseis. Et saal on rahvast täis. Et on tekkinud kaks võrdsel tasemel võistkonda Eestis. See on alati olnud oluline, meil peab olema kaks meeskonda Eestis. Kuna nad on erinevates linnades, see on super," vastas Enden. "Emb kumb võidab, Eesti korvpall on igal juhul juba võitnud."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

28.05

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

27.05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

27.05

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

25.05

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

25.05

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

videod

sport.err.ee uudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

28.05

Tilga Götzise eel: põlvemure enam pole, nüüd on jälle normaalsed probleemid

28.05

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

loetumad

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

28.05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

28.05

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo