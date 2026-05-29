Reedel selgub Eesti korvpallimeister

Tartu Ülikool asus kolme võiduni peetavat seeriat kaks-null juhtima: 16. mail võideti kodus 83:78 ja neli päeva hiljem Tondiraba spordikeskuses 82:81.

Kalev/Cramo ei andnud aga alla: laupäeval, 23. mail saadi lõvikoopas ehk Tartus võit sealse meeskonna üle 83:77, kusjuures viimast veerandaega alustati tartlaste seitsmepunktilises eduseisus.

Tagasi Tondirabas võitis Kalev/Cramo korra veel 116:109 ja see tähendas seeria üldseisu võrdsustumist.

Viies mäng algab Kullami peaväljakul kell 19.00.

Korvpalliekspert Heino Enden arvab, et kuigi Tartul on kasutada koduväljak, siis Kalev/Cramol on taganttulija eelis. "Mina arvan küll, et väike eelis on," lausus ta intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon".

"Kaks mängu oled võitnud, Tartu küsib, kuidas me kaotasime. Viimases mängus Kalev dikteeris tervet mängu, oma rumalustega anti lisaaeg ja teine lisaaeg. Psühholoogiline eelis on Kalevil, aga see võib ruttu ümber pöörata."

Milline tulemus Eesti korvpallile parim oleks? "See, et meil on tekkinud selline vastasseis. Et saal on rahvast täis. Et on tekkinud kaks võrdsel tasemel võistkonda Eestis. See on alati olnud oluline, meil peab olema kaks meeskonda Eestis. Kuna nad on erinevates linnades, see on super," vastas Enden. "Emb kumb võidab, Eesti korvpall on igal juhul juba võitnud."