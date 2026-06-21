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Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Värskelt uue nimisponsori välja kuulutanud Bigbank/Kalev ja Kris Killing on sõlminud uue lepingu, mille kohaselt jätkab Killing meeskonna abitreenerina järgmised kaks hooaega võimalusega koostööd pikendada veel ühe aasta võrra.

Killing liitus Bigbank/Kalevi treenerite tiimiga enne möödunud hooaega ning on selle aja jooksul olnud edukalt ka ajutiselt peatreeneri rollis ning panustanud oluliselt meeskonna igapäeva töösse, mängude taktikalisse ettevalmistusse kui ka mängijate individuaalsesse arengusse.

Klubi jaoks on Killingu jätkamine oluline samm järjepidevuse tagamisel meeskonna pikaajaliste eesmärkide elluviimiseks. Tema professionaalne lähenemine, põhjalikkus ja hea koostöö mängijate ning treeneritega on olnud väärtuslikuks toeks kogu organisatsioonile.

"Olen tänulik, et minu teekond meeskonna juures jätkub. Klubi järgmise kolme aasta visioon ühtib tugevalt minu väärtustega - eriti ambitsioon noori Eesti mängijaid arendada ja esile tuua. Minu jaoks oli tähtis ka FIBA väljund, et saaks osaleda kõrge tasemega rahvusvahelistel võistlustel," sõnas Killing Kalevi pressiteate vahendusel.

"Sain eelmisel hooajal ka peatreeneri rollis olla ja kindlasti unistan kunagi ka selle ambitsiooni täitumisest, samuti välismaal töötamisest. Täna aga tunnen, et olen õiges kohas ja suudan siia organisatsiooni abitreenerina veel palju panustada," lisas ta. "Oleme Bretiga varasemalt koos töötanud noortekoondiste treeneritena ja seega juba üksteise tööeetika ja -meetoditega tuttavad. Leian, et moodustame koos tugeva treenerite tiimi."

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing ning ääremängija Hannes Saar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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