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Mihhailov lõpetas vigastuspausi ja pääses järgmisesse karikaringi

Jalgpall
Nikita Mihhailov
Nikita Mihhailov Autor/allikas: MFK Zemplín Michalovce
Jalgpall

Michalovce poolkaitsja Nikita Mihhailov, kes oli eelmised kolm liigamängu puusapainutaja vigastuse tõttu vahele jätnud, naasis karikamatšis võistlusväljakule.

Kõrgliigaklubi Michalovce ei suutnud Slovakkia karikavõistluste 1/32-finaalis kahe liigatasandi võrra madalamal tegutsevale Medzevi Spartakile avapoolajal väravat lüüa. Vaheajal tegi favoriit topeltvahetuse, mille käigus saadeti platsile ka Mihhailov, vahendab Soccernet.ee.

Teisel kolmveerandtunnil, kui platsil viibis Eesti poolkaitsja, lõi Michalovce kaks vastuseta väravat, mille autoriteks olid Tomasz Walczak ja Vasileios Theofanopoulos. Kõrgliigaklubi pääses seega 2:0 võiduga 1/16-finaali.

Toimetaja: Maarja Värv

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