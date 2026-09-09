Mihhailov lõpetas vigastuspausi ja pääses järgmisesse karikaringi

Teisel kolmveerandtunnil, kui platsil viibis Eesti poolkaitsja, lõi Michalovce kaks vastuseta väravat, mille autoriteks olid Tomasz Walczak ja Vasileios Theofanopoulos. Kõrgliigaklubi pääses seega 2:0 võiduga 1/16-finaali.

Kõrgliigaklubi Michalovce ei suutnud Slovakkia karikavõistluste 1/32-finaalis kahe liigatasandi võrra madalamal tegutsevale Medzevi Spartakile avapoolajal väravat lüüa. Vaheajal tegi favoriit topeltvahetuse, mille käigus saadeti platsile ka Mihhailov, vahendab Soccernet.ee .

Michalovce poolkaitsja Nikita Mihhailov, kes oli eelmised kolm liigamängu puusapainutaja vigastuse tõttu vahele jätnud, naasis karikamatšis võistlusväljakule.

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