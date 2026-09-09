Rannakoondise peatreener: ükski vastane ei anna A-divisjoni kohta niisama

Koondis jõudis Itaaliasse teisipäeval ning samal päeval peetud treeningu järel sõnas Munskind, et meeskond on avamänguks valmis. "Suures plaanis läks kõik hästi. Saime pärast pikka lennureisi natuke liigutada ja taktikalises plaanis keskendusime nendele liikumistele, mida tahame Belgia vastu just ründefaasis teha," rääkis ta jalgpall.ee-le.

Belgia on Eesti jaoks turniiri esimene vastane. A-divisjonis on tegemist ühe uuema meeskonnaga, kuid Munskind rõhutas, et belglaste arengut ei tasu alahinnata. Tänavusel Euroliiga põhiturniiril jäid nad oma alagrupis viimaseks, kuid suutsid mitmes kohtumises tugeva vastasega võrdselt mängida. "Nad on teinud suure arengu ja neil on oma mängujoonis olemas. Kindlasti on nad meile ebamugav vastane," märkis Munskind. Kuigi Eesti võitis viimase omavahelise kohtumise 11:5, ei näinud peatreener selles põhjust belglaste alahindamiseks.

Teises mängus ootab Eestit ees Tšehhi, kes on A-divisjonis mänginud aastaid ning jõudis tänavu esimest korda üleminekuturniirile. Tšehhide koosseisus on mitu tugevat rannajalgpallurit, kes mängivad ka Saksamaa liigas ning tulid tänavu koos Eesti koondise väravavahi Andreas Kallastega Saksamaa meistriks. Munskindi sõnul tulebki Tšehhi puhul arvestada eelkõige individuaalselt tugevate mängijate ja jõulise mängustiiliga. Seda näitas tema hinnangul ka möödunud omavaheline mäng, mille eestlased kaotasid 2:3.

Turniiri viimases kohtumises läheb Eesti vastamisi Türgiga. Kahe meeskonna viimane omavaheline mäng lõppes Eesti 4:3 võiduga ning ka seekord ootab Munskind tasavägist kohtumist. "Türgi on agressiivne ja ebamugav vastane. Palju sõltub sellest, kellel õnnestub rohkem ja kellel väiksed asjad paremini välja tulevad," ütles peatreener.

Üleminekuturniir on Munskindile peatreenerina teine järjestikune. Tänavust konkurentsi peab ta mullusest tugevamaks, kuid eesmärk on sellest hoolimata sama – lõpetada turniir kahe parema seas ning kindlustada A-divisjonis jätkamine ka järgmiseks hooajaks.

Eesti jaoks on A-divisjonis püsimine oluline nii võistkonna kui ka kogu rannajalgpalli arengu seisukohalt. "Kui sul on igal aastal võimalus mängida Hispaania, Portugali, Šveitsi ja teiste tugevate tiimide vastu, siis see on mängijana ikkagi koht, mida sihid ja kus tahad olla. Kui peaksime B-divisjoni langema, on motivatsiooni leidmine juba mõnevõrra raskem," tõdes Munskind.

A-divisjoni koht looks ka võimaluse tuua Euroliiga etapp taas Eestisse – viimati võõrustas Eesti Euroliigat 2015. aastal Pärnus. "Pärnus oli täismaja ja rannajalgpalluri jaoks on kodupubliku ees selline turniir üks ägedamaid asju, mida kogeda. Seda ägeduse tunnet võib võrrelda MM-il mängimisega," selgitas Munskind.

Millisel positsioonil Eesti rannakoondis hooaja lõpetab ja uuele vastu läheb, selgub 9.–11. septembrini peetavate kohtumiste järel.

Eesti koondise mängud üleminekuturniiril (Eesti aja järgi):

9. september kell 13.45: Belgia – Eesti

10. september kell 13.45: Eesti – Tšehhi

11. september kell 11.15: Eesti – Türgi