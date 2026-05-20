Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

Eesti tennisemängija Daniil Glinka kaotas Prantsusmaa lahtiste meesüksikmängu kvalifikatsiooni teise ringi kohtumise ja langes konkurentsist.

26-aastane ja maailma edetabelis 174. kohal olev Glinka jäi alla Boliivia esindajale Juan Carlos Prado Angelole (ATP 178.) 3:6, 4:6.

Mõlemas setis kaotas Glinka ühe servigeimi. Seejuures realiseeris Prado Angelo kolmest servimurdest kaks, Glinka kahest aga mitte ühtki. Statistiliselt tuli selge vahe sisse lihtvigades, mida meie mängija sooritas kaks korda enam: vastavalt 28 ja 14.

Kvalifikatsiooniturniiri avaringis oli Glinka saanud jagu Prantsusmaa tennisistist Robin Bertrandist (ATP 279.) 6:2, 6:4, aga Mark Lajal (ATP 157.) kaotas Roman Safiullinile (ATP 142.) 4:6, 4:6.

Prantsusmaa lahtiste põhitabeli mängudega tehakse algust pühapäeval, 24. mail.