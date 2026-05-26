Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

Londoni olümpiaujulas peetud AP Race Internationali viimane päev kujunes eestlastele edukaks: Daniel Zaitsev ja Eneli Jefimova teenisid alavõidud ning Maari Randvälist sai teine Eesti naisujuja, kes ujunud 100 meetrit liblikat alla minuti.

Esmaspäeva hommikustes eelujumistes püstitas Ralf Tribuntsov 50 meetri liblikujumises uue Eesti rekordi (23,22), kuid otsustas seejärel finaalis mitte ujuda, et hoida õlga, mis on viimastel nädalatel tunda andnud.

Õhtuses finaalis võitis seega teisena finaali pääsenud endine rekordiomanik Zaitsev, kelle jaoks oli tegemist märgilise saavutusega. 28-aastane ujuja püstitas ajaga 23,25 seitsme aasta järel isikliku rekordi ning jäi Tribuntsovi hommikusest rahvusrekordist vaid kolme sajandiku kaugusele. Teise koha sai britt Joshua Gammon (23,49) ja kolmanda nigeerlane Abduljabar Adama (23,56).

Mõned minutid hiljem võitis Eneli Jefimova 50 meetri rinnuliujumise hooaja tippmargiga 30,39. Teise koha teenis soomlanna Veera Kivirinta (30,59) ning kolmas oli ameeriklanna Piper Enge (30,66).

Ajaloolise saavutusega sai hakkama 17-aastane Maari Randväli, kes püstitas 100 meetri liblikujumises Eesti juunioride rekordi ajaga 59,96 ning sai juunioride arvestuses kolmanda koha. Randväli parandas 16 sajandikuga märtsi alguses Emily-Pärli Jääratsi nimele kuulunud senist rekordit 1.00,12.

Sellega sai Randvälist alles teine Eesti naisujuja, kes suutnud 100 meetri liblikujumises alistada minuti piiri. Eesti rekord kuulub endiselt Triin Aljandile, kes ujus 2009. aastal 59,00. Viimati läbis Eesti naisujuja selle distantsi alla minuti 2011. aastal.