X!

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit

Ujumine
{{1779696660000 | amCalendar}}
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Dmytro Shestakov/Eesti Ujumisliit
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov püstitas Londonis toimunud rahvusvahelisel võistlusel AP Race Eesti rekordi 50 meetri seliliujumises ajaga 24,81. See tõi talle ühtlasi ka esikoha.

Oma mullu juunis Eesti meistrivõistlustel püstitatud senisest rahvusrekordist oli Tribuntsov kuue sajandiku võrra kiirem. See oli ühtlasi võistluste rekord ning eestlane edestas Londoni basseinis tšehh Jakub Krischket (24,96) ja leedulast Mantas Kauspedast (25,17).

Esmaspäeva hommikul ujus Tribuntsov veel ühe Eesti rekordi. 50 meetri liblikujumises sai ta kirja aja 23,22, mis on neli sajandikku parem kui 2019. aastal Daniel Zaitsevi püstitatu. Nüüd kuuluvad Tribuntsovi nimele Eesti rekordid 50 meetri vabalt-, selili- ja liblikujumises.

Rohkem Tribuntsov Londonis ei stardi ega õhtuses finaalis kaasa ei tee, vaid jätkab ettevalmistust augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Pühapäeval teenis esikoha 200 meetri liblikujumises ajaga 1.57,79 ka Kregor Zirk, kuid Eneli Jefimova oli 100 meetri rinnuliujumises teine ajaga 1.06,37, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Jefimovat edestas hooaja edetabelijuht Angharad Evans.

Aleksei Denissov sai 200 meetri kompleksujumises juunioride arvestuses kolmanda koha Eesti juunioride rekordiga 2.04,65. Kolmandaks tuli 400 meetri vabaltujumises ka Gerd Johan Lessing, kes püstitas isikliku rekordi 3.58,50.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

13:20

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

24.05

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

22.05

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

21.05

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

01.05

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

29.04

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

24.04

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

24.04

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

18.04

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

17.04

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

sport.err.ee uudised

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:10

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

15:46

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

15:04

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

14:42

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

14:14

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

13:35

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

13:20

Eesti aerutaja jõudis Hiinas kaks korda pjedestaalile

13:20

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

12:33

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

12:18

Eesti kahepaat jäi noorte tiitlivõistlusel esimesena medalita

11:35

Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

10:25

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

10:06

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

08:11

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo