Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov püstitas Londonis toimunud rahvusvahelisel võistlusel AP Race Eesti rekordi 50 meetri seliliujumises ajaga 24,81. See tõi talle ühtlasi ka esikoha.

Oma mullu juunis Eesti meistrivõistlustel püstitatud senisest rahvusrekordist oli Tribuntsov kuue sajandiku võrra kiirem. See oli ühtlasi võistluste rekord ning eestlane edestas Londoni basseinis tšehh Jakub Krischket (24,96) ja leedulast Mantas Kauspedast (25,17).

Esmaspäeva hommikul ujus Tribuntsov veel ühe Eesti rekordi. 50 meetri liblikujumises sai ta kirja aja 23,22, mis on neli sajandikku parem kui 2019. aastal Daniel Zaitsevi püstitatu. Nüüd kuuluvad Tribuntsovi nimele Eesti rekordid 50 meetri vabalt-, selili- ja liblikujumises.

Rohkem Tribuntsov Londonis ei stardi ega õhtuses finaalis kaasa ei tee, vaid jätkab ettevalmistust augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Pühapäeval teenis esikoha 200 meetri liblikujumises ajaga 1.57,79 ka Kregor Zirk, kuid Eneli Jefimova oli 100 meetri rinnuliujumises teine ajaga 1.06,37, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Jefimovat edestas hooaja edetabelijuht Angharad Evans.

Aleksei Denissov sai 200 meetri kompleksujumises juunioride arvestuses kolmanda koha Eesti juunioride rekordiga 2.04,65. Kolmandaks tuli 400 meetri vabaltujumises ka Gerd Johan Lessing, kes püstitas isikliku rekordi 3.58,50.