Randväli tahab juunioride EM-il finaali murda: tean, mida oodata

Teisipäeval algavad Saksamaal Münchenis juunioride Euroopa meistrivõistlused ujumises. Eesti saadab tiitlivõistlustele üheksaliikmelise koondise, mille liidriteks on Maari Randväli ja Emily-Pärli Jäärats.

Kuus päeva kestvatel tiitlivõistlustel esindab Eestit üheksaliikmeline koondis. Koondise liidriks on 17-aastane Maari Randväli, kelle nimel on 50 ja 100 meetri seliliujumise täiskasvanute Eesti rekord ja Eesti juunioride rekord 100 meetri liblikujumises.

Randväli sai kaks aastat tagasi juunioride EM-i 50 meetri liblikujumise poolfinaalis üheksanda koha ning murdis eelmisel aastal kahel korral poolfinaali, kus parimaks kohaks jäi 200 meetri seliliujumise 14. koht.

Võistlusele läheb Mount Kelly kolledžis treeniv Randväli vastu varasemast kindlama tundega. "Kolmandal aastal on minu eeliseks see, et tean mida oodata. Tean seda keskkonda, võistluste ülesehitust ja seda pinget mis kõigega kaasneb. See annab parimad eeldused valmistumiseks. Samuti olen õppinud tundma ennast ajal ning tean täpselt mida tegema pean, et edukalt võistelda," sõnas Randväli.

"Juunioride EM-i ootused on finaal ja elu parimad ujumised. Kui need juhtuvad, on võistlus õnnestunud," lisas Randväli.

Oma esimestel tiitlivõistlustel osaleb 15-aastane Emily-Pärli Jäärats. Tänavu on noorujuja püstitanud üheksa individuaalset vanuseklassi Eesti rekordit ning läheb juunioride EM-ile hea hoo pealt – eelmisel nädalal püstitas ta Põhjamaade noorte meistrivõistlustel kaks vanuseklassi rahvusrekordit ning astus neljal korral pjedestaali kõrgeimale astmele.

Lisaks neidudele tasub tähelepanu pöörata ka 17-aastastele Aleksei Denissovile ja Gerd Johan Lessingule. Inglismaal Plymouthi kolledžis treeniv Denissov püstitas maikuus Londonis 200 meetri kompleksujumise Eesti juunioride rekordi ning sihib Münchenis hooaja parimaid tulemusi.

Juunioride EM-il teeb oma debüüdi Gerd Johan Lessing, kelle nimel on 400 ja 1500 meetri vabaujumise Eesti noorte rekord. Lisaks kuuluvad Eesti koondisse veel Erik Mäesepp, Stever Juhandi, Miriam Jürisoo, Nora Uusen ja Ilja Hrjaštšjov.