Randväli pääses juunioride EM-il poolfinaali

Randväli jäi võistluse avapäeval ühel oma põhialadest - 50 meetri seliliujumises - 17 sajandikuga poolfinaalist välja.

Järgmisel päeval tegi eestlanna 100 meetri liblikujumises vigade paranduse ja teenis koondise esimese poolfinaalikoha, kui pääses üheteistkümnendana õhtusesse poolfinaali. Randväli tulemus eelujumises oli 1.00,89. Isiklik rekord, mis on ühtlasi ka Eesti juunioride rekord, jäi 93 sajandiku kaugusele. See on Inglismaal treenivale Randvälile kolmas aasta ujuda juunioride EM-i poolfinaalis. Randväli ujub õhtul teises poolfinaalis, Eesti aja järgi kell 19.40.

Stardis olid ka Emily-Pärli Jäärats ja Miriam Jürisoo. 15-aastane Jäärats teenis 1.02,15-ga 23. koha ja 18-aastane Jürisoo lõpetas ajaga 1.04,18, millega platseerus 38. kohale. Esimesena pääses poolfinaali Saksamaa ujuja Yara Fay Riefstahl tulemusega 59,30.

Kolmapäeval 18. sünnipäeva tähistav Aleksei Denissov püstitas võistluse avapäeval isikliku rekordi kõrvalalal 200 meetri vabaujumises. Hea hoog jätkus ka nüüd 200 meetri kompleksujumises, kui igapäevaselt Plymouthi kolledžis treeniv Denissov ujus 200 m kompleksujumises tulemuse 2.05,42 ja platseerus sellega 26. kohale. Isiklikust tippmargist ja Eesti juunioride rekordist jäi Denissovil puudu 83 sajandikku. Poolfinaali uks sulgus erakordselt kiire ajaga 2.04,18.

Hooaja tippmargi tegi 200 m kompleksujumises Ilja Hrjaštšjov. Tiitlivõistluste debüütujumise teinud 17-aastane Hrjaštšjov näitas aega 2.11,14 ja lõpetas 44. kohal. Isiklik rekord on eelmisest aastast 2.10,85. Esimesena pääses poolfinaali neutraalse lipu all võistlev Mihhail Štšerbakov tulemusega 2.00,62.

1500 m vabaujumises oli võistlustules Erik Mäesepp. Tartust pärit ujuja lõpetas ajaga 16.18,90, jäädes isiklikule rekordile alla 15,25 sekundiga. Antud tulemus andis talle 30. koha. Esimesena pääses finaali Hispaania ujuja Juan Vallmitjana Behrendt tulemusega 15.21,22.

Hommikuse osa lõpetas Eesti 4x100 meetri vabaujumise segateateujumisega, kus ujusid Ilja Hrjaštšjov, Stever Juhandi, Emily-Pärli Jäärats ja Maari Randväli. Koosseis lõpetas numbritega 3.39,65 ja teenis sellega 15. koha. Tugeva vaheaja ujus Randväli ajaga 56,13 - individuaalne isiklik rekord on ujujal 56,78. Esimesena pääses finaali Hispaania teatenelik ajaga 3.29,16.