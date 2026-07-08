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Randväli ujus vigastusest hoolimata juunioride EM-il 12. kohale

Ujumine
Maari Randväli.
Maari Randväli. Autor/allikas: Karli Saul/Team Estonia
Ujumine

Eesti ujuja Maari Randväli sai Münchenis peetavatel juunioride Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri liblikujumise poolfinaalis ajaga 1.00,86 12. koha.

Randväli võistleb tiitlivõistlustel hüppeliigese vigastusega, mille ta sai vahetult enne meistrivõistlusi. Kevadel ujus ta samal distantsil Eesti juunioride rekordi 59,96, kuid seekord jäi finaalikohast lahutama 0,78 sekundit – viimase edasipääseja aeg oli 1.00,08.

Tegemist on Eesti naisujuja kõigi aegade parima saavutusega sellel alal juunioride EM-il. Varasem rekord kuulus 2024. aastal 14. koha saanud Kirke Madarile.

Teise Eesti lootusena oli 100 meetri liblikujumises stardis 15-aastane Emily-Pärli Jäärats, kes sai ajaga 1.02,15 33. koha. Poolfinaali viis aeg 1.01,40. Tänavu on Jäärats ujunud isikliku rekordi 1.00,12.

Meeste 200 meetri kompleksujumises lõpetas Aleksei Denissov ajaga 2.05,42 26. kohal. Poolfinaali pääsemiseks tulnuks ujuda vähemalt 2.04,18.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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