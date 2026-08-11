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Jefimova pääses EM-il kindlalt poolfinaali, Randväli ujus Eesti rekordi

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Pariisis jätkuvatel Euroopa meistrivõistlustel pääses Eneli Jefimova 100 meetri rinnuliujumises kindlalt poolfinaali. Eesti ujujatest olid hommikuses programmis võistlustules veel Egle Salu, Dmitri Sillaste, Maari Randväli, Margaret Markvardt, Alex Ahtiainen ja Lars Kuljus.

Jefimova läbis 100 meetri rinnuliujumise ajaga 1.06,85, millega sai eelujumiste seitsmenda koha. Eestlanna jäi enda nimel olevast Eesti rekordist 1.05,81 täpselt 1,04 sekundi kaugusele. Eelujumiste kiireim oli Suurbritannia ujuja Angharad Evans 1.05,45-ga.

Jefimova tunnistas pärast ujumist Duo Star kanali otse-eetris, et võistluse algus ei kulgenud soovitud moel.

"Tegelikult oli väga veider ujumine. Ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Olin stardis liiga vee all, esimene tõmme ei läinud väga hästi. Üritasin kiirust üles ehitada ja lõpuks võitlesin tagas, aga väga veider ujumine," rääkis ta.

Eestlanna loodab, et õhtuseks poolfinaaliks on võimalik tulemust parandada.

"Loodan, et varu jäi sisse palju. Sel EM-il on hommikused tulemused halvemad kui muidu, võib-olla ma pole väga värske ja särtsakas. Peab vaatama, mida paranda­ma peab. See tiitlivõistluse tunne tuli väga kiiresti. Mul on kahjuks selline omadus, et mul pole võistlustel isu. Täna hommikul ei tahtnud ka süüa," lisas Jefimova.

Teine Eesti ujuja Egle Salu sai 100 meetri rinnuliujumises ajaks 1.09,53 ja lõpetas 30. kohal. Poolfinaali pääsemisest jäi teda lahutama ligi kaks sekundit. Salu isiklik rekord sellel alal on 1.08,53.

Meeste 200 meetri seliliujumises püstitas Dmitri Sillaste ajaga 2.02,17 isikliku rekordi, kuid 39 ujuja konkurentsis andis see talle 36. koha. Poolfinaali viinud viimane tulemus oli sakslase Cornelius Jahni 1.58,04.

Sillaste jaoks pakkus rekord rõõmu, kuid samal ajal jäi kripeldama Eesti rekord, mida ta lootis enda nimele saada.

"Olen väga õnnelik, et tegin isikliku rekordi. Aga samal ajal on emotsioonid segased, sest olen natukene pettunud . Ma tahtsin Eesti rekordit oma nimele võtta. Mul on raske panna sõnadesse seda emotsiooni, mis tiitlivõistlusega kaasneb. See on lihtsalt mega," rääkis Sillaste.

Sillaste sõnul mõjutas ettevalmistust ka vigastus, mis võttis tema sõnul kolmandiku treeningutest. "Ujumine oli üpris raske. Kaheksa kuud tööd ei kandnud vilja, aga töötame edasi. Muidu oli ettevalmistus hea, aga aasta tagasi, kui ujusin isikliku rekordi, läksin pingevabamalt peale. See võis täna rolli mängida. Oli raske. Vigastus võttis kolmandiku ettevalmistusest maha. Pidin tegema pausi ja sisuliselt nullist hakkama ehitama. 200 m vaba osas ootusi pole. Vaatame, mis tuleb," ütles ta.

Meeste 100 meetri vabaujumises jäid poolfinaalist kaugele Lars Kuljus ja Siim Kesküla. Kuljus sai ajaga 50,05 67. koha ning Kesküla ajaga 50,45 74. koha. Poolfinaali viinud viimane tulemus oli 48,55.

Eesti 4x100 meetri kompleksujumise teatenelik Maari Randväli, Egle Salu, Alex Ahtiainen ja Lars Kuljus liikus eelujumises uue Eesti rekordi graafikus. Eesti teatenelik sai diskvalifitseeritud, sest Ahtiainen viibis oma vahetuse stardis liiga kaua vee all.  
Maari Randväli püstitas 100 meetri seliliujumises ajaga 1.01,49 nii täiskasvanute kui ka juunioride Eesti rekordi, mis jäi kehtima ka teatevõistkonna diskvalifitseerimisest hoolimata.

"Väga vabandan, armas Eesti rahvas. Juhtus selline asi, et väljusin veidi üle 15 meetri. Jällegi, see start oli niivõrd hea, et ise olin ka üsna mõttes kinni, kas läheb läbi või mitte. Ju siis kohtunikul olid teravamad silmad, selline saatus saigi," rääkis Ahtiainen Duo Star eetris.

Hommikul oli kavas ka meeste 800 meetri vabaujumine, mille stardis Eesti esindajat ei olnud. Kiireima aja ujus Saksamaa ujuja Johannes Liebmann, kes sai tulemuseks 7.37,94. Talle järgnesid kaasmaalane Oliver Klemet (7.44,61) ja Ungari esindaja Kristof Rasovszky (7.47,04).

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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