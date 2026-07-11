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Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

Ujumine
Maari Randväli
Maari Randväli Autor/allikas: Anastassia Karekla / EUL
Ujumine

Münchenis toimuvatel ujumise juunioride Euroopa meistrivõistlustel pääsesid 50 meetri liblikujumises poolfinaali Emily-Pärli Jäärats ja vigastusest taastuv Maari Randväli.

Jäärats ujus 27,16 ning näitas eelringis seitsmendat aega. Ta jäi oma isiklikust rekordist maha vaid kuue sajandiksekundiga.

Randväli oli samal päeval juba korra basseinis käinud, läbides 100 meetri seliliujumise eelringi, kuid suutis sellest hoolimata kindlustada 50 meetri liblikujumises koha poolfinaalis. Ta pääses edasi 14. tulemusega ajaga 27,39. Eesti U-16 ja U-18 rekord kuulub samuti Randväljale, kelle tippmark on 26,93.

Randväli läks juunioride Euroopa meistrivõistlustele eesmärgiga jõuda finaali, kuid vahetult enne võistluste algust saadud jalavigastus muutis selle ülesande märksa keerulisemaks. Arstide loal on ta siiski Münchenis võistlemist jätkanud ning sportlase sõnul on seis läinud paremaks.

"Jalg on palju parem. Ei tunne enam sellist valu nagu enne. Võistlen ikka edasi!" ütles Randväli Eesti Ujumisliidu vahendusel.

Varem jõudis Randväli poolfinaali ka 100 meetri liblikujumises, kus sai 12. koha. 50 meetri seliliujumises jäi tal poolfinaalikohast puudu vaid 17 sajandiksekundit.

Head tulemused tegid ka teised Eesti ujujad. Aleksei Denissov saavutas 400 meetri kompleksujumises ajaga 4.31,17 16. koha, mis on tema senine parim tulemus juunioride Euroopa meistrivõistlustel.

Gerd Johan Lessing püstitas 800 meetri vabaujumises isikliku rekordi 8.18,23 ja lõpetas 20. kohal, parandades oma senist tippmarki 1,44 sekundiga.

Eesti 4×100 meetri kombineeritud segateatevõistkond koosseisus Maari Randväli, Ilja Hrjaštšjov, Emily-Pärli Jäärats ja Stever Juhandi sai ajaga 4.02,16 17. koha. Vigastusest hoolimata ujus Randväli avavahetuses 1.02,05, jäädes oma isiklikule rekordile alla vaid poole sekundiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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