Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

Denis Vnukov ja Stansilav Gussev viisid Eesti 15. minutiks 2:0 juhtima, aga järgneva kaheksa minutiga viigistas Montenegro seisu. 26. minutil taastas Eesti edu Lehar Savikink ning seejärel vormistas Vnukov kübaratriki. Lõppseisu seisu eest kandis hoolt Gussev. Eesti koondis on nüüd kaotuseta püsinud viis mängu järjest.

Sõprusturniir jätkub Eesti koondise jaoks laupäeva lõunal, kui minnakse vastamisi Rumeeniaga.