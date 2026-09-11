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Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis.
Eesti saalijalgpallikoondis. Autor/allikas: Futsal Week/Facebook
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis alistas Horvaatias toimuval sõprusturniiril Montenegro 6:2.

Denis Vnukov ja Stansilav Gussev viisid Eesti 15. minutiks 2:0 juhtima, aga järgneva kaheksa minutiga viigistas Montenegro seisu. 26. minutil taastas Eesti edu Lehar Savikink ning seejärel vormistas Vnukov kübaratriki. Lõppseisu seisu eest kandis hoolt Gussev. Eesti koondis on nüüd kaotuseta püsinud viis mängu järjest.

Sõprusturniir jätkub Eesti koondise jaoks laupäeva lõunal, kui minnakse vastamisi Rumeeniaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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