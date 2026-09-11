OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis võitis Serbia vastu kolmanda geimi

Enne mängu:

Eesti koondis jõudis kolmapäeval Tamperesse ning sai ka Nokia areenil, kus C-alagrupi mängud peetakse, trenni teha. Peatreener Alar Rikberg ütles, et meeskonnas erilist suurturniiri tunnet ei ole.

"Meeleolu on olnud töine ja rahulik. Ettevalmistus nagu teisteks mängudeks ja turniirideks, mingit suurturniiri tunnet või melu ei ole. Püsime oma rahulikus rütmis, teeme trenni, korraldame videokoosolekuid, paneme vastaste kohta plaane paika ja üritame neid platsil ellu viia," rääkis juhendaja päev enne turniiri algust.

Eesti koondis sai sel nädalal ebameeldiva uudise, kui selgus, et nurgaründaja Robert Täht peab vigastuse tõttu EM-finaalturniiri vahele jätma. Tema asemel sai koondisekoha hoopis temporündaja Mihkel Varblane. "Opereerin nende 14 mängijaga, kes siin olemas on. Enda jaoks – ja loodan, et kogu võistkonna jaoks – on kõik need oleksid ja poleksid, kes võiks siin mängida, seljataha jäetud. Meil on koosseis, kes turniiril osaleb. Selge on see, et Märt Tammearu nurgaründajatest on juba pikemat aega selge põhikoosseisu mees. Ülejäänud saavad võimalusi," ütles Rikberg. "Panen [koosseisu] lõplikult paika veidi enne Serbia mängu. Vaatan mõned asjad üle, kes võiks sobida kõige paremini algkoosseisu, et mitte liiga varakult meestele ja vastastele teada anda."

Eesti koondise 14 mängijast koguni pooled on EM-debütandid, kapten Andri Aganits ja Renee Teppan aga mängivad kuuendat korda EM-finaalturniiril.

Eesti on Serbiaga korra mänginud MM-valikmängus ja kolmel korral EM-finaalturniiril. Viimati oldi vastamisi 2023. aasta EM-il, kus Serbia jäi peale 3:2, kahes varasemas EM-kohtumises võitis Serbia 3:2.

Maailma edetabelis on Serbia 13. ja Eesti 28. kohal.