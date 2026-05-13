Neuville: esikoht Portugalis oli väärt rohkem kui 25 võidupunkti

Neuville polnud saavutanud enne Portugali rallit paremat kohta kui viies, aga tegi terve nädalavahetuse vältel stabiilse esituse ning kerkis eelviimasel kiiruskatsel liidrikohale, kui Sebastien Ogier (Toyota) vahetas lõhkenud rehvi. Esikohale lisaks teenis Neuville pühapäevases arvestuses ja punktikatsel veel viis punkti.

"Portugal oli terve tiimi jaoks oluline. See näitas meile, et me suudame võita," ütles Neuville portaalile DirtFish.

"Minu jaoks oli oluline näha, et me suudame stabiilselt eesotsas võidelda ja olime terve nädalavahetuse vältel seal. Aga suutsime ka ehitada ning ralli jooksul areneda. Kui sul pole tunnetust ja esitust, siis võite ei tulegi," lisas tunamullune maailmameister.

Võit oli veelgi magusam seetõttu, et Neuville oli aprilli alguses Horvaatias toimunud etapil pärast laupäeva üsnagi kindlal esikohal, aga sõitis punktikatsel teelt välja ning pidi hoopis katkestama. Toyota on sel hooajal MM-sarja domineerinud ning tootjate arvestuses jääb Hyundai rivaalist pea 100 punkti kaugusele. Adrien Fourmaux on üldarvestuses 79 punktiga neljandal kohal, Neuville 65 silmaga seitsmes.

"Tiim vajas seda kinnitust, et me suudame veel võita. Ja see peaks andma kõigile enesekindlust, et meie kõva töö tasub ära. Vahel ei lähe asjad nii nagu sa tahaksid ja palju meist on sellega hädas olnud. Saime lihtsalt kindluse, et kui teeme asju õigesti, suudame tipptasemel võistelda," lisas Neuville.

MM-sarja liidrina jätkavad Toyota mehed Elfyn Evans (123 p), Takamoto Katsuta (111 p) ja Oliver Solberg (92 p). Neljandal real jätkava Fourmaux' (79 p) ja seitsmendal kohal asetseva Neuville'i (65 p) vahele mahub veel Toyota paar Sami Pajari (78 p) - Sebastiuen Ogier (67 p).

MM-sari jätkub maikuu lõpus Jaapani ralliga, misjärel toimub Kreeka ralli. 16.-19. juulini külastab rallisari Eestit.