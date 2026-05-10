Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja kuuenda etapi Portugalis võitis belglane Thierry Neuville (Hyundai; 3:53.01,7), kellele järgnesid rootslane Oliver Solberg (Toyota; 16,3) ja britt Elfyn Evans (Toyota; +29,1).

Neuville alustas pühapäeva teiselt positsioonilt, aga kerkis liidriks päeva eelviimase katsega, kui Sebastien Ogier (Toyota) vahetas lõhkenud rehvi ja langes kuuendaks. Tegemist oli belglase selle hooaja esimese võidu ja üldse esimese pjedestaalikohaga.

Eksmaailmameistri sõnul tõttu on võit seetõttu eriline. "Sõitsime kogu aeg hea tempoga. Midagi ei olnud päris täiuslik, aga tulime läbi. Olen kindel, et meil tuleb hea õhtu. Samuti head emadepäeva kõigile emadele, aga eriti mu abikaasale ja mu emale," sõnas ta finišis.

Kuue parema hulka mahtusid veel prantslane Adrien Fourmaux (Hyundai; +54,8), jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota; +1.12,6) ja Ogier (+1.26,6). Pühapäevase arvestuse parim oli Solberg, kes edestas 4,2 sekundiga Evansit ja 4,3 sekundiga Fourmaux'd. Punktikatse võitis Fourmaux, kellele järgnesid Neuville (+0,6) ja Evans (+2,0).

WRC

MM-sarja kokkuvõttes jätkab 123 punktiga liidrikohal Evans, kellele tosina silmaga kaotab Katsuta. Kolmas on 92 punktiga Solberg, kelle jaoks oli tegemist esimese pjedestaalikohaga pärast triumfi avaetapil Monte Carlos. Neuville on 65 punktiga alles seitsmes.

WRC2 arvestuses oli Portugalis parim soomlane Teemu Suninen (Toyota). Romet Jürgenson (Ford) ja Robert Virves (Škoda) kokkuvõttes esikümnesse ei jõudnud, kuid Virves teenis pühapäeva teisel katsel hea tempo toel katsevõidu, mis oli talle karjääri esimene.

Autoralli MM-sari jätkub 28.-31. mail sõidetava Jaapani ralliga.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

