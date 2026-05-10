Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

Neuville alustas pühapäeva teiselt positsioonilt, aga kerkis liidriks päeva eelviimase katsega, kui Sebastien Ogier (Toyota) vahetas lõhkenud rehvi ja langes kuuendaks. Tegemist oli belglase selle hooaja esimese võidu ja üldse esimese pjedestaalikohaga.

Eksmaailmameistri sõnul tõttu on võit seetõttu eriline. "Sõitsime kogu aeg hea tempoga. Midagi ei olnud päris täiuslik, aga tulime läbi. Olen kindel, et meil tuleb hea õhtu. Samuti head emadepäeva kõigile emadele, aga eriti mu abikaasale ja mu emale," sõnas ta finišis.

Kuue parema hulka mahtusid veel prantslane Adrien Fourmaux (Hyundai; +54,8), jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota; +1.12,6) ja Ogier (+1.26,6). Pühapäevase arvestuse parim oli Solberg, kes edestas 4,2 sekundiga Evansit ja 4,3 sekundiga Fourmaux'd. Punktikatse võitis Fourmaux, kellele järgnesid Neuville (+0,6) ja Evans (+2,0).

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

MM-sarja kokkuvõttes jätkab 123 punktiga liidrikohal Evans, kellele tosina silmaga kaotab Katsuta. Kolmas on 92 punktiga Solberg, kelle jaoks oli tegemist esimese pjedestaalikohaga pärast triumfi avaetapil Monte Carlos. Neuville on 65 punktiga alles seitsmes.

WRC2 arvestuses oli Portugalis parim soomlane Teemu Suninen (Toyota). Romet Jürgenson (Ford) ja Robert Virves (Škoda) kokkuvõttes esikümnesse ei jõudnud, kuid Virves teenis pühapäeva teisel katsel hea tempo toel katsevõidu, mis oli talle karjääri esimene.

Autoralli MM-sari jätkub 28.-31. mail sõidetava Jaapani ralliga.