Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

Autoralli MM-hooaja neljas etapp Horvaatias sai dramaatilise lõpplahenduse, kui liidrikohal olnud Thierry Neuville lõhkus viimasel katsel oma Hyundai ära ja andis sellega rallivõidu Takamoto Katsutale (Toyota).

Neuville oli ralli võidu kindlustanud sisuliselt juba laupäeval, kui juhtis võistluspäeva lõpuks kokkuvõttes Katsuta ees minuti ja 14 sekundiga. Belglane läbis pühapäevased katsed rahulikus tempos ja pidi võidu vormistamiseks auto probleemideta finišisse tooma. Paraku läks Neuville'i jaoks punktikatse täiesti aia taha.

Tunamullune maailmameister sõitis viimasel katsel teelt välja ning lõhkus masina parempoolse rehvi ja vedrustuse täiesti ära. Ta üritas küll finišisse jõuda, kuid tiim käskis tal masina tee äärde jätta.

Ralli võitis seega Katsuta, seejuures oli jaapanlase jaoks tegu teise järjestikuse etapivõiduga. Katsuta kõrval pääsesid pjedestaalile veel tema tiimikaaslane Sami Pajari (+20,7) ja Hyundai kolmandat autot roolinud Hayden Paddon (+2.07,7).

"Uskumatu! Eilne võistluspäev tõi meile palju halba õnne, aga täna läks Hyundail veel hullemini," kommenteeris Toyota meeskonna juht Juha Kankkunen otseülekandes. "Thierry vääris võitu. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga selliseid asju juhtub. Loomulikult olen meie meeste üle õnnelik, kuid erilist võidurõõmu ei tunne," lisas ta.

PERO ESTO QUE ES DIOS MIO



Thierry Neuville, tras conservar todo el día, comete un fallo imperdonable y pierde una victoria que tenía en la mano.



Pühapäevase võistluspäeva lõikes oli kiireim Oliver Solberg (Toyota), kes võitis kõik neli kiiruskatset. Talle järgnesid selles arvestuses Elfyn Evans (Toyota; +13,1), Jon Armstrong (M-Sport; +42,4), Adrien Fourmaux (Hyundai; +48,6) ja Pajari (+55,7). Punktikatsel moodustasid esiviisiku Solberg, Evans (+4,7), Armstrong (+12,3), Pajari (+12,4) ja Katsuta (+12,6).

Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) lõpetas WRC2 arvestuses kümnendal kohal, kaotades esikoha teeninud Yohan Rosselile (Lancia Ypsilon Rally2) 5.01,4.

Katsuta tõusis MM-sarja üldarvestuses liidriks, olles kogunud nelja etapiga 81 punkti. Teisel kohal on Evans (74 p) ja kolmandal Solberg (68 p). Võistkondlikus arvestuses juhib Toyota 206 punktiga, Hyundail on kirjas 141 punkti.

Järgmine MM-etapp toimub kahe nädala pärast Kanaari saartel.