X!

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

Thierry Neuville. Autor/allikas: Hyundai Motorsport.
Autoralli MM-hooaja neljas etapp Horvaatias sai dramaatilise lõpplahenduse, kui liidrikohal olnud Thierry Neuville lõhkus viimasel katsel oma Hyundai ära ja andis sellega rallivõidu Takamoto Katsutale (Toyota).

Neuville oli ralli võidu kindlustanud sisuliselt juba laupäeval, kui juhtis võistluspäeva lõpuks kokkuvõttes Katsuta ees minuti ja 14 sekundiga. Belglane läbis pühapäevased katsed rahulikus tempos ja pidi võidu vormistamiseks auto probleemideta finišisse tooma. Paraku läks Neuville'i jaoks punktikatse täiesti aia taha.

Tunamullune maailmameister sõitis viimasel katsel teelt välja ning lõhkus masina parempoolse rehvi ja vedrustuse täiesti ära. Ta üritas küll finišisse jõuda, kuid tiim käskis tal masina tee äärde jätta.

Ralli võitis seega Katsuta, seejuures oli jaapanlase jaoks tegu teise järjestikuse etapivõiduga. Katsuta kõrval pääsesid pjedestaalile veel tema tiimikaaslane Sami Pajari (+20,7) ja Hyundai kolmandat autot roolinud Hayden Paddon (+2.07,7).

"Uskumatu! Eilne võistluspäev tõi meile palju halba õnne, aga täna läks Hyundail veel hullemini," kommenteeris Toyota meeskonna juht Juha Kankkunen otseülekandes. "Thierry vääris võitu. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga selliseid asju juhtub. Loomulikult olen meie meeste üle õnnelik, kuid erilist võidurõõmu ei tunne," lisas ta.

Pühapäevase võistluspäeva lõikes oli kiireim Oliver Solberg (Toyota), kes võitis kõik neli kiiruskatset. Talle järgnesid selles arvestuses Elfyn Evans (Toyota; +13,1), Jon Armstrong (M-Sport; +42,4), Adrien Fourmaux (Hyundai; +48,6) ja Pajari (+55,7). Punktikatsel moodustasid esiviisiku Solberg, Evans (+4,7), Armstrong (+12,3), Pajari (+12,4) ja Katsuta (+12,6).

Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) lõpetas WRC2 arvestuses kümnendal kohal, kaotades esikoha teeninud Yohan Rosselile (Lancia Ypsilon Rally2) 5.01,4.

Katsuta tõusis MM-sarja üldarvestuses liidriks, olles kogunud nelja etapiga 81 punkti. Teisel kohal on Evans (74 p) ja kolmandal Solberg (68 p). Võistkondlikus arvestuses juhib Toyota 206 punktiga, Hyundail on kirjas 141 punkti.

Järgmine MM-etapp toimub kahe nädala pärast Kanaari saartel.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

