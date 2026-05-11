Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

Avapäeval katkestanud Robert Virves sõitis pühapäeval keerulistes oludes välja Rally2 arvestuse parimaid aegu, võites kõik neli kiiruskatset. Virves kirjeldas Portugali etappi kui õpetlikku rallit.

"Suurt pilti vaadates ma arvan, et oli positiivne," võttis Virves ralli kokku. "Eriti pühapäevane päev, tunne oli okei ja surusime päris korralikult. Justnimelt ebaühtlastes oludes; vaadates teiste aegu, ma arvan, et mingid katsed tulid päris hästi."

Virves teenis pühapäeval legendaarse Fafe katse esimesel läbimisel oma karjääris esmakordselt absoluutarvestuse katsevõidu, edestades 8,8 sekundiga parimat Rally1 autot.

"Me teadsime, et esimesed autod sõitsid vihmaga ja enne katset ma olin kursis, kui palju osad Rally2 autod kaotasid. See oli nii-öelda natukene eesmärk," tõdes ta.

Viimasel päeval kahel kiiruskatsel kolme parima hulka sõitnud Romet Jürgenson teenis avapäeva katkestamise järel WRC2 arvestuses 11. koha. "Sõitjale kindlasti raskem, eriti kui pole millegi nimel otseselt võidelda ja siis pead seal vihmases olus kiirust näitama," ütles Jürgenson.

"See on väga riskantne ja sellepärast ka see laupäev nii mittemidagiütlev oli, tahaks selle ära unustada. Seal oli väga raske üldse mingisugust hoogu näidata, aga kui olud olid stabiilsemad, siis asjad toimisid paremini," lisas ta.

Autoralli maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse mai lõpus Jaapanis. Eestlastest on stardis Romet Jürgenson.