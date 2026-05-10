Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

Robert Virves
Robert Virves
Autoralli MM-hooaja kuuendal etapil Portugalis kerkis viimase katse eel liidriks Thierry Neuville (Hyundai). Robert Virves (Škoda) sai pühapäeval oma karjääri esimese katsevõidu.

Üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) alustas otsustavat võistluspäeva Neuville'i ees 22-sekundilise eduga, aga Neuville võttis sellest päeva avakatsega kohe maha 7,6 sekundit. Prantslast tabas ralli eelviimasel katsel aga ebaõnn, kui purunenud rehv langetas ta esikohalt kuuendaks (+1.23,9).

Ootamatult liidriks kerkinud Neuville'ile järgnevad Oliver Solberg (+14,8), Elfyn Evans (+27,7; mõlemad Toyota), Adrien Fourmaux (Hyundai, +55,4) ning Takamoto Katsuta (+1.09,7; Toyota).

Eesti rallisõpradele pakkus pühapäev aga palju rõõmu, sest Robert Virves oli oma Škoda Fabia RS Rally2 masinaga 21. ehk kuulsal Fafe katsel kiireim ning teenis oma karjääri esimese katsevõidu MM-sarjas. Talle järgnesid Josh McErlean (+8,8), Martinš Sesks (+9,6) ja Romet Jürgenson (+10,2).

Esimese eestlasena teenis autoralli MM-sarjas katsevõidu Heino Sepp 1973. aastal, pärast taasiseseisvumist on katsevõite teeninud veel Ott Tänak, Markko Märtin, Urmo Aava ja Georg Linnamäe.

"Mitte midagi ei ole veel läbi," tõdes Neuville eelviimase katse finišis. "Mida ma oskan öelda? Seni oleme oma tööga hakkama saanud ja peame seda tegema ka viimasel katsel. Teame, mida mitte teha," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

