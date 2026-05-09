Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga

Sebastien Ogier Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli MM-hooaja kuuendal etapil Portugalis läheb pühapäevasele võistluspäevale esikohalt vastu üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kes võitis pärast hoolduspausi viiest katsest kolm. Neljapäeval katkestanud Robert Virves ja Romet Jürgenson tegid tubli päeva.

Päeva kaks esimest kiiruskatset võitsid Sami Pajari (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai). Üldarvestuses jätkas 12. katse järel liidrina Sebastien Ogier (Toyota). 13. katsel näitas konkurentidest napilt paremat minekut Solberg, kes võitis seejärel ka hoolduspausile eelnenud 14. katse ja tegi seda nii võimsalt, et pööras kokkuvõttes 18,6-sekundilise kaotuse Ogier'le 0,5-sekundiliseks eduks.

Viimasena rajale pääsenud Ogier' hoogu pidurdas 14. katsel tugev vihmasadu. "Uskumatu! Tundsin, et andsin endast keerulistes oludes parima, aga pidamist ei olnud. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas see [Solbergi võiduaeg] on võimalik," ütles üheksakordne maailmameister.

Samuti oli raskustes Thierry Neuville (Hyundai), kes langes kokkuvõttes kolmandale kohale. "Tundus, et olud läksid järjest hullemaks. Ma ei kartnud vihma, üritasin selle pidamisega endast maksimumi anda," sõnas Neuville.

Ogier taastas hoolduspausi järel aga katsevõiduga oma edu, edestades Solbergi 4,5 sekundiga. Pärast seda veel kaks katset võitnud Ogier kasvatas päeva lõpuks oma edu 21,9-sekundiliseks, teisel kohal jätkab Neuville ning esikolmikusse mahtus veel Sami Pajari (Toyota). 16. katsel rehvi kaotanud Solberg läheb otsustavale võistluspäevale vastu neljandalt kohalt (+49,6).

Ralli esimesel võistluspäeval katkestanud, aga seejärel superrally arvestuses ralliga taasliitunud Robert Virves (Škoda) ja Romet Jürgenson (M-Sport Ford) näitasid soliidset tempot. Eriti Virves, kes teenis Rally2 autode arvestuses päeva esimesel, 11. kiiruskatsel ja ka 14. katsel teise koha. Päeva lõpetas Virves katsevõiduga, Jürgensoni tulemused olid tagasihoidlikumad.

Pühapäeval läbitakse Portugali rallil neli kiiruskatset kogupikkusega 65,56 kilomeetrit. Päeva esimene kiiruskatse saab alguse Eesti aja järgi kell 10.05, punktikatse kell 15.15.

Toimetaja: Henrik Laever, Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga

