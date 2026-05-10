Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

Neel ja Rencheli pääsesid finaali ilma väljakule tulemata, sest nende hispaanlannadest poolfinaalivastased Angela Fita Boluda ja Leyre Romero Gormaz andsid loobumisvõidu, vahendab tennisnet.ee.

Ööl vastu pühapäeva peetud finaalis hoidsid Neel ja Rencheli esimeses geimis oma servi, aga pärast seda ei võitnud mitte ühtki pallingugeimi. Tänu kahele vastumurdele oli seis veel viigis 3:3, aga siis ei saanud Neel ja Rencheli enam geimigi. Teises setis võitsid nad ainult seitse punkti.