Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

Ingrid Neel - Katie Boulter Tallinna WTA turniiril
Ingrid Neel - Katie Boulter Tallinna WTA turniiril Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Neljanda asetusega Ingrid Neel ja Abigail Rencheli jõudsid Floridas Indian Harbour Beachi W100 turniiril paarismängu finaali, aga kaotasid seal kolmandana asetatud USA paarile Anna Rogers - Allura Zamarripa 3:6, 0:6.

Neel ja Rencheli pääsesid finaali ilma väljakule tulemata, sest nende hispaanlannadest poolfinaalivastased Angela Fita Boluda ja Leyre Romero Gormaz andsid loobumisvõidu, vahendab tennisnet.ee.

Ööl vastu pühapäeva peetud finaalis hoidsid Neel ja Rencheli esimeses geimis oma servi, aga pärast seda ei võitnud mitte ühtki pallingugeimi. Tänu kahele vastumurdele oli seis veel viigis 3:3, aga siis ei saanud Neel ja Rencheli enam geimigi. Teises setis võitsid nad ainult seitse punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

