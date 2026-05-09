Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

Jalgrattasport
Paula Blasi
Paula Blasi
Naisprofiratturite aasta esimese suurtuuri, Vuelta võitis 23-aastane hispaanlanna Paula Blasi (UAE Team ADQ), kelle jaoks on tegemist karjääri suurima triumfiga. Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) katkestas velotuuri tiimi soovil kuuendal päeval.

Tänavune Hispaania velotuur lõppes legendaarse L'Angliru tõusu otsas. Finaaletapil võidutses šveitslanna Petra Stiasny (Human Powered Health; 4:09.40), jättes selja taha Blasi (+0.23) ja prantslanna Juliette Bertheti (FDJ United – SUEZ; +0.43), vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses võidutses Blasi. Pjedestaalile sõitsid end veel kuuendal etapil võidutsenud hollandlanna Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime; +0.24) ja prantslanna Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike; +0.49).

Parima sprinteri auhinna teenis belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) ja parima ronija auhinna Blasi.

Ebras jättis velotuuri pooleli kuuendal etapil, päev pärast seda, kui oli pälvinud grupifinišis kõrge 17. koha. "Tiim ei tahtnud, et ma end täitsa nulli sõidaks siin Vueltal," ütles Ebras, kes startis aasta esimesel suurtuuril peale kolme kuu pikkust vigastuspausi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

