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Vägev soolosõit kergitas Norra ratturi Touri kollasesse liidrisärki

Jalgrattasport
Sigrid Haugset kolmanda etapi finišis.
Sigrid Haugset kolmanda etapi finišis. Autor/allikas: LeTourFemmes/X
Jalgrattasport

Naiste Prantsusmaa velotuuri kolmanda etapi (Genf - Poligny; 156,5 km) võitis norralanna Sigrid Haugset (Uno-X Mobility), kes tõusis ühtlasi üldarvestuses liidriks.

Haugset alustas oma soolorünnakut 88 km enne finišit. Tosin kilomeetrit hiljem asus teda kinni püüdma belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime). Kopecky oli 10 km enne lõppu jõudnud liidrist vaid 12 sekundi kaugusele, kuid viimastel kilomeetritel belglanna jõud rauges. Haugset edestas finišis Kopeckyt pooleteise minutiga, kolmandana ületas finišijoone hollandlanna Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike; +2.48).

"Ma arvasin, et Lotte jõuab mulle järele. Tükk aega mõtlesin, kas peaksin hoogu maha võtma ja temaga koos sõitma? Teine koht on ju ka päris hea tulemus. Aga otsustasin edasi pingutada. Telemeeste auto oli fantastiline, see andis mulle jõudu edasi suruda," rääkis Haugset finišis.

Velotuuri kokkuvõttes tõusis Haugset 45 koha võrra liidriks. Tema edu järgmiste ees on üle kahe minuti. Teist kohta hoiab Mauritiuse rattur Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance - Soudal Team; +2.02), kolmas on 2023. aasta üldvõitja, hollandlanna Demi Vollering (FDJ United - SUEZ; +2.06) ja neljas šveitslanna Noemi Rüegg (EF Education-Oatly; +2.10).

Teisipäeval toimuval neljandal etapil sõidavad ratturid 21 km pikkust individuaalset temposõitu.

Toimetaja: Henrik Laever

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