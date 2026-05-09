Ebras katkestas Vuelta

Viiendal etapil oma karjääri parima suurtuuri koha saavutanud Ebras oli reedel sõidetud kuuendal etapil üks kuuest naisest, kes finišisse ei jõudnud.

3,9-kilomeetrise Les Praerese tõusu tipus lõppenud etapi võitis hollandlanna Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime; 3:01.45), kes edestas kaheksa sekundiga hispaanlannat Paula Blasit (UAE Team ADQ). Kolmanda koha sai prantslanna Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike; +0.29).

Senine üldliider belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) lõpetas alles 76. kohal, kaotust võitjale kogunes rohkem kui kümme minutit.

Van der Breggen tõusis kokkuvõttes viiendalt kohalt esikohale. Talle järgnevad Blasi (+0.18) ja Bunel (+0.41). Kopecky langes 43. positsioonile (+9.59).

Seitsmes ja ühtlasi viimane etapp (La Pola Llaviana - L'Angliru; 132,9 km) sõidetakse laupäeval.