Ebras katkestas Vuelta

Elisabeth Ebras (vasakul). Autor/allikas: cyclingmedia_agency/Alessandro Volders/Eesti Jalgratturite Liit
Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) katkestas naiste Hispaania velotuuri kuuendal etapil (Gijon - Les Praeres; 106,5 km).

Viiendal etapil oma karjääri parima suurtuuri koha saavutanud Ebras oli reedel sõidetud kuuendal etapil üks kuuest naisest, kes finišisse ei jõudnud.

3,9-kilomeetrise Les Praerese tõusu tipus lõppenud etapi võitis hollandlanna Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime; 3:01.45), kes edestas kaheksa sekundiga hispaanlannat Paula Blasit (UAE Team ADQ). Kolmanda koha sai prantslanna Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike; +0.29).

Senine üldliider belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) lõpetas alles 76. kohal, kaotust võitjale kogunes rohkem kui kümme minutit.

Van der Breggen tõusis kokkuvõttes viiendalt kohalt esikohale. Talle järgnevad Blasi (+0.18) ja Bunel (+0.41). Kopecky langes 43. positsioonile (+9.59).

Seitsmes ja ühtlasi viimane etapp (La Pola Llaviana - L'Angliru; 132,9 km) sõidetakse laupäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Ebras katkestas Vuelta

