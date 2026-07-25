Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

Velotuuril on kolm etappi, pühapäeval on kavas viimane etapp – 101,3 km pikkune sõit Janowiecist Lublinisse.

Üldarvestuses jätkab liidrina Wiebes, edestades 18 sekundiga Gillespie't ja 19 sekundiga Balsamot.

Etapp lõppes grupifinišiga, kus kiireimat jalga näitas taas hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), teise koha sai kirja iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ) ja kolmandana tuli üle finišijoone itaallanna Elisa Balsamo (Lidl – Trek). Ebrase ees lõpetas ka kogenud belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime).

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