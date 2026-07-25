Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes
Valitsev Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) sai neljandat korda peetava kõrgetasemelise Poola velotuuri (UCI 2.Pro) teisel etapil (117,8 km) viienda koha.
Etapp lõppes grupifinišiga, kus kiireimat jalga näitas taas hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), teise koha sai kirja iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ) ja kolmandana tuli üle finišijoone itaallanna Elisa Balsamo (Lidl – Trek). Ebrase ees lõpetas ka kogenud belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime).
Üldarvestuses jätkab liidrina Wiebes, edestades 18 sekundiga Gillespie't ja 19 sekundiga Balsamot.
Avaetapil 77. koha saanud Ebras kerkis kokkuvõttes 65. kohale, kaotades liidrile 3.03.
Velotuuril on kolm etappi, pühapäeval on kavas viimane etapp – 101,3 km pikkune sõit Janowiecist Lublinisse.
Toimetaja: Maarja Värv