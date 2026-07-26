Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

Oma karjääri 129. profivõidu teenis liidrisärgis sõitnud hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime; 2:43.54), jättes selja taha iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ), itaallanna Elisa Balsamo (Lidl-Trek), belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ja Ebrase.

"Rada oli suhteliselt lihtne ja tuult ei olnud," ütles Ebras ratturite alaliidu pressiteate vahendusel. "Kuna avaetapil jäin oma lollusest grupi teise poolde enne lõppu, siis kaotasin juba piisavalt palju, et midagi üldarvestuses teha. Seega plaan oli, et neli tüdrukut proovivad eest ära saada ja sekundeid võtta ning mina sprindin lõpus."

"See ei olnud küll võit, aga usun, et võin uhke olla selle viienda koha ja oma tiimikaaslaste üle, kes mind lõpus aitasid," tõdes Ebras.

Hollandis jätkus naisjuunioride Rahvuste Karika sarja kuuluv velotuur Waterley Ladies Challenge. 88,2-kilomeetrise grupisõidu võitis poolatar Maria Okrucinska (Grouwels-Watersley R&D Road Team ; 2:48.13). Maria Jürisaar (Eesti koondis; +1.54) sai 56., Linda Lensment (Vermac Cycling Team; +5.44) 86., Gisele Rang (Minimax WB Ladies; +5.52) 93. ja Adeele Jaht (Minimax WB Ladies; +5.59) 100. koha.

Kokkuvõttes kerkis esikohale Okrucinska. Jürisaar (+3.26) jätkab 62., Lensment (+7.11) 87., Rang (+7.13) 89. ja Jaht (+7.16) 91. positsioonil. Viimasel etapil on pikkust 85,1 kilomeetrit.