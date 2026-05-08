Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

Põlva Serviti käsipallimeeskond meistrikarikaga Autor/allikas: Merlin Raudkett / Põlva Serviti
Eesti käsipallimaastikul jätkub Põlva Serviti valitsusaeg, kui Lõuna-Eesti meeskond alistas reedel kolmandat korda Mistra, seekord tulemusega 31:20 ning krooniti juba 11. järjestikust korda meistriks.

Esimesed kaks kohtumist suhteliselt kindlalt võitnud Serviti alustas rünnakul tagasihoidlikult. Mistra kaitse ja postide vahel seisnud Rasmus Ots sundisid vastaseid eksima ning 7. minutil olid võõrustajad suutnud visata vaid kaks väravat. Serviti siiski kosus ning 24. minutil juhiti Hendrik Varuli tabamuse järel juba 13:9.

Eston Varusk hiilgas Lõuna-Eesti meeskonna väravas pea 50-protsendilise tõrjeefektiivsusega ning kuigi Serhii Orlovskyi kaks tabamust vähendasid vahet, juhtis Serviti poolajaks 15:12. Teise perioodi algus ebaõnnestus Mistral täielikult, kui väravat ei suudetud visata kuus minutit ning Põlva lasti juba 19:12 ette.

Kuigi Mistra proovis erinevaid taktikaid, sealhulgas ülekaalu, oli Serviti sellega siiski sisuliselt mängu võidu kindlustanud ning edasine oli vaid vormistamise küsimus. Lõppseisuks tegi Romet Nõgene Mistra poolelt vaadatuna 20:31. Sellega tuli Põlva Serviti 11. korda järjest ja ühtekokku 20. korda Eesti meistriks.

Tiitlivõitu panustasid reedel enim Hendrik Varul ja Mathias Rebane viie ning Kermo Saksing nelja väravaga. MIstra eest said Arno Vare ja Aron Leppik kirja neli ning Serhii Orlovskyi ja Anton Barouski kolm väravat. Eston Varusk ja Karel Hermas lõpetasid kohtumise 50-protsendilise tõrjeefektiivsusega, kuid Mistra suutis realiseerida vaid 48 protsenti oma rünnakutest. Servitil oli sama näitaja 64 protsenti

Toimetaja: Anders Nõmm

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

