Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

Foto: Merlin Raudkett/Laura Plakso/Põlva Serviti
Käsipalli Eesti meistrivõistlustel läks Kalmer Mustingu juhendatav Põlva Serviti finaalseeriat Jüri Lepa dirigeeritava Mistra vastu juhtima üks-null. Serviti võitis seeria avamängu kodusaalis 33:25 (16:11).

Serviti on käesoleval hooajal juba võitnud Eesti karika ja Balti liiga, Mistra pääses finaali läbi raske Viljandiga peetud poolfinaalseeria. Teoorias on asjad seega üpris lihtsad, kuid Põlva meeskond peab platsil eeldatavat siiski ka praktikas tõestama.

Laupäevases avamängus läks Serviti 8:4 ette ning hoidis pärast seda läbivalt nelja- kuni kuueväravalist eduseisu. Teisel poolajal jõudis Mistra korraks kolme värava kaugusele, kohtumise lõpptulemus oli Serviti 33:25 võit.

Serviti visete efektiivsus oli 70 protsenti ja Mistral 59 protsenti. Seeria siiski alles algas ning ehkki favoriidi mängijad on sõnades selgelt enesekindlad, siis keskendumist kaotada ei tohi.

Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane seitsme ning Hendrik Varul ja Alfred Timmo kuue väravaga. Mistra poolelt tabas Serhii Orlovskyi kaheksal ning Arno Vare kuuel korral. Väravavahtidest jäi Eston varuski tõrjeprotsendiks 32 ning Rasmus Otsal 26.

"Mistral on kindlad liidermängijad olemas, kes kuuluvad ka rahvuskoondisesse. Kui nemad enda panust väljakul suurendavad, siis kindlasti läheb nendega raskemaks. Väravapostide vahel seisab neil väga kogenud Rasmus Ots. Nende faktoritega peame tegelema," sõnas Serviti tagamängija Kermo Saksing.

"Eks paberi peal on Serviti muidugi favoriit, aga keegi ei tule ju finaali kaotama. Kõik ju tahavad võita," ütles Mistra tagamängija Karl Roosna. "Katsume endast parima anda. Leida võib-olla videoanalüüsi pealt need kohad, kus saame juurde panna ja proovime uuesti. Ega meil kuskile peitu pugeda ei ole võimalik," lisas ta.

36-aastane Jürgen Rooba ütles, et finaalseeria kolm-null võit on miski, mis Põlva meeskonda selgelt motiveerib. "Pigem on see ikkagi väga motiveeriv! Kõik juba ootavad suvepuhkust, et saaks võimalikult kiirelt puhkama minna. Keegi meist ei ole huvitatud seda seeriat nelja või viie mängu peale jätma. Eesmärk on ikka kolm-null ära võtta," rääkis kogenud ääremängija.

Finaalseeria teine mäng peetakse teisipäeval Mistra kodusaalis. "Öeldakse, et seeria teine mäng on kõige tähtsam. Eks me peame oma asjad üle vaatama ja usun, et meil on võimalus, kui oma asjadest kinni peame," sõnas Roosna.

Toimetaja: Henrik Laever

